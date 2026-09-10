Πιερρακάκης σε περιφερειακά ΜΜΕ: Επιστρέψαμε στους πολίτες 4 δισ. ευρώ μόνιμα μέτρα μέσα σε δύο χρόνια

Την ανάγκη η πρόοδος της οικονομίας να μεταφράζεται σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, με μόνιμα μέτρα, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας σε διακαναλική συνέντευξη σε ΜΜΕ της περιφέρειας ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι τα μέτρα της διετίας φτάνουν συνολικά τα 4 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

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Επισήμανε, παράλληλα, ότι «το εκλογικό ημερολόγιο δεν πρέπει να καθορίζει το οικονομικό και κοινωνικό ημερολόγιο», ενώ αναφερόμενος στο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις τη δημοσιονομική σοβαρότητα, την πολιτική σταθερότητα και την ταχύτερη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Η διαδρομή είναι μόνο προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω, τόνισε. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο πακέτο 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το οποίο όπως εξήγησε έρχεται να απαντήσει σε ζητήματα και αιτήματα κάθε κοινωνικής ομάδας και επαγγελματικής κατηγορίας, από το τεκμαρτό μέχρι τα αιτήματα των συνταξιούχων.

Παρούσα η κυβέρνηση σε έκτακτες ανάγκες

Υπενθύμισε ότι εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ η Πολιτεία στήριξε τους πολίτες με 800 εκατ. ευρώ, απαντώντας στην κρίση που προέκυψε ενεργειακά. «Είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ για το έκτακτο, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να μην έρχεται κανείς να τάζει, ή να υπόσχεται πράγματα πάνω από τον διαθέσιμο χώρο, οικονομικό χώρο που έχει στη διάθεσή του, πάνω από τα χρήματα που έχουμε, για να το πω απλά. Αυτό είναι που μας έκανε κακό τις προηγούμενες δεκαετίες και αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε τώρα», σημείωσε τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες της ΕΕ.

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Το τεκμαρτό εισόδημα

Μιλώντας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ εστίασε μεταξύ άλλων στο τεκμαρτό εισόδημα. «Από τη μία, το να λέμε ότι αμείβεσαι κατ’ ελάχιστον με τον κατώτατο μισθό, νομίζω είναι αυτονόητο και αποτελεί και τεκμήριο σεβασμού απέναντι στους ανθρώπους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη, κατά την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν προβλήματα και αρρυθμίες. Το έβλεπα στο γραφείο μου όταν ερχόντουσαν οι κοινωνικές ομάδες και μου έλεγαν τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται, π.χ. με το κριτήριο του 10% του συνολικού κόστους των εργαζομένων, ή του 5% του τζίρου σε σχέση με τον μέσο όρο του ΚΑΔ.ω

Άκουσα οδηγούς ταξί να μου λένε ότι δεν θέλουμε να πληρώνουμε πλήρες τεκμήριο αν έχουμε 20% της άδειας. Άκουσα ανθρώπους που δουλεύουν στις λαϊκές αγορές να λένε ότι εμείς δουλεύουμε 180 και 200 μέρες, δεν δουλεύουμε 365 για να μας φορολογείτε στο 100% του τεκμαρτού. Όλα αυτά διορθώθηκαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το συνολικό κόστος του τεκμαρτού για τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν 570 εκατ. ευρώ. Η αφαίρεση των δύο παραμέτρων από το τεκμήριο, το 5% και το 10%, είναι 170. Άλλα 400 εκατ. ευρώ είναι η ελάφρυνση που θα δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την περσινή φορολογική μεταρρύθμιση, με βάση την οικογένεια.

Το άλμα της οικονομίας

Έχουμε τη γρηγορότερη πτώση του δημόσιου χρέους στον κόσμο, όπως τόνισε ο υπουργός, που τόνισε την πρόοδο που εχει επιτευχθεί από το 2019, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε Πρωθυπουργός θέτοντας το διακύβευμα να δημιουργηθούν δουλειές και δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας. Το διακύβευμα της επόμενης φάσης είναι πώς όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, με βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, με βελτιώσεις στις ξένες επενδύσεις που θα έρχονται, στις συνολικές επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου στις επενδύσεις 11% έναντι 21% και πλέον η χώρα πλησιάζει στο 18%. «Ο στόχος μας είναι να πιάσουμε το 20% το 2030. Να φτάσουμε δηλαδή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη.

Σχετικά με την ανάπτυξη, τόνισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια είναι της τάξεως του 2%.

«Ο κάθε νομός, η κάθε περιφερειακή ενότητα έχει μέσα της κρυμμένο αναπτυξιακό δυναμικό που δεν έχει απελευθερωθεί. Λόγω γεωγραφίας, λόγω δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, λόγω τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ήδη αυτά απελευθερώνονται. Εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει τόσες πολλές δυνατότητες, όπου με τις σωστές αλλαγές, τις σωστές μεταρρυθμίσεις και τη σωστή στρατηγική και με τις επενδύσεις που κάνουμε σε υποδομές, θα δείτε πραγματικά τον τόπο να ανθίζει τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Μέριμνα για την περιφέρεια

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης σε μέτρα που λαμβάνονται για την στήριξη της περιφέρειας αλλά και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Μεταξύ άλλων σχολίασε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέχρι 2.000 κατοίκους ή 2.200 για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και στην εφαρμογή του τεκμαρτού κατά 50% στους συγκεκριμένους οικισμούς, αντί 100%.

«Στη Σαμοθράκη έχουμε μείωση του ΦΠΑ κατά 30%», τόνισε και πρόσθεσε ότι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα ξεκινήσει όχι από την Αττική, από την Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Ειδική αναφορά έκανε επίσης στα έργα που γίνονται στον Έβρο και στην Καβάλα, στη Δράμα και άλλες περιοχές για αναβάθμιση υποδομών, με αγροτικά έργα και έργα οδοποιίας, αναβάθμιση λινεμικών υποδομών και αεροδρομίων που απελευθερώνουν την αναπτυξιακή δυναμική των τοπικών οικονομιών.