Στη Λαγκάρντ η προσοχή των αγορών, περιμένουν το σχέδιο της ΕΚΤ για τιθάσευση του πληθωρισμού

Στοίχημα είναι για την Λαγκάρντ σήμερα (10.9.2026) στη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια, να καταστείλει την ανησυχία των αγορών για τον πληθωρισμό που οδεύει πάνω από τον στόχο του 2%, εν μέσω αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων και ράλι του πετρελαίου με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η Λαγκάρντ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση των επιτοκίων μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ ενώ θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) και της Τράπεζας της Ιαπωνίας την επόμενη εβδομάδα.

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Το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αναμένεται να αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%, στην δεύτερη αύξηση φέτος μετά την κίνηση που έγινε τον Ιούνιο.

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ πραγματοποιείται σε μια εποχή που εξελίσσεται το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος, μετά από έξι μήνες, κλιμακώνεται ξανά.

Ταυτόχρονα, το σκηνικό στις αγορές είναι το εξής: το ευρώ είναι στα 1,1637 δολάρια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών μετοχών έδειχναν ένα συγκρατημένο άνοιγμα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

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Επίσης, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την περίοδο προ της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αυτό το μείγμα επιβαρύνει το κλίμα στη συνεδρίαση της ΕΚΤ που ανησυχεί για τον πληθωρισμό.