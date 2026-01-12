Πιερρακάκης σε Τασούλα: Τα τρία στοιχήματα της ελληνικής οικονομίας το 2026

Τρία πεδία που θα κρίνουν την οικονομική επίδοση και κυρίως το πόσο θα περάσει η ανάπτυξη στα νοικοκυριά έθεσε για το 2026 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συνάντηση που είχε σήμερα (12.01.2026) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ΚωνσταντίνοΤασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για πάταξη της φοροδιαφυγής, προσέλκυση ξένων επενδύσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι «να φτάσει σε κάθε σπίτι ουσιαστικά η ανάπτυξη» και να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως ανέφερε, με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού η πρόβλεψη για το 2026 τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,4%.

Στο σκεπτικό που παρουσίασε, η πάταξη της φοροδιαφυγής λειτουργεί ως κρίσιμος όρος για να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να ενισχυθούν τα έσοδα με πιο μόνιμο τρόπο, ώστε να μπορούν να στηριχθούν εισοδήματα χωρίς να τίθενται πρόσθετες πιέσεις στη δημοσιονομική εικόνα. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων συνδέεται με την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής και της απασχόλησης, ώστε η ανάπτυξη να μην μένει σε έναν αριθμό αλλά να αποτυπώνεται και στην πραγματική οικονομία. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως την ανέφερε, αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικό εργαλείο για να στηριχθούν επενδυτικές κινήσεις και να ενισχυθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια.

Στη δική του τοποθέτηση, ο ΠτΔ συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, σημειώνοντας ότι πρόκειται για επιτυχία που αφορά και τη χώρα, ως αποτέλεσμα της πορείας της οικονομίας και των θυσιών του ελληνικού λαού. Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι ο υπουργός ξεκινά τη χρονιά με έναν ψηφισμένο Προϋπολογισμό να υλοποιήσει και με ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης μπροστά του. Υπενθύμισε ότι τη Δευτέρα 19.01.2026 αναμένεται η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup με τη νέα σύνθεση, υπό ελληνική προεδρία, ενώ ανέφερε ότι η χώρα φιλοδοξεί το 2026 να κατακτήσει και την α’ επενδυτική βαθμίδα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η συζήτηση για τα «μεγάλα» και τα «μεσαία» μεγέθη να συνδέεται με το αντίκρισμα στον πολίτη.

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές προκλήσεις είναι πολλές και ότι, εφόσον ληφθούν «σωστές αποφάσεις», μπορούν να ενισχύσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρώπης. Ανέφερε ενδεικτικά την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τη θεμελίωση της ενιαίας αγοράς, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις ωφελούν όλα τα κράτη-μέλη και, κατ’ επέκταση, και την Ελλάδα. Υποστήριξε ότι το αυξημένο βάρος και κύρος της χώρας στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντανακλά την πρόοδο των τελευταίων ετών, αναφερόμενος στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης που, κατά την εκτίμησή του, αναμένονται για το 2026, καθώς και στην ταχύτατη αποκλιμάκωση του χρέους.