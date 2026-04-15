Πιερρακάκης στο CNBC: Κίνδυνος για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία λόγω Μέσης Ανατολής

Στην τωρινή κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία μίλησε σήμερα (15.4.2026) σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζοντας ότι η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα και ότι αν δεν ανοίξουν σύντομα, ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση είναι η «μεγαλύτερη ακόμη και από τις τρεις προηγούμενες μαζί: τα δύο πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022». «Ο αντίκτυπος είναι εξαιρετικά σημαντικός», είπε. Αναφέρθηκε σε στοιχεία, σημειώνοντας ότι σήμερα, η απώλεια βαρελιών πετρελαίου ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ημερησίως, όπως ακόμα και ότι το 1/3 των λιπασμάτων διέρχεται από τα Στενά, θείο, ήλιο και πετροχημικά. «Συνεπώς, οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο έντονα αισθητές στις αγορές το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξει γρήγορη λύση», ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ.

Σε ερώτηση που του έγινε για το ενδεχόμενο μιας γρήγορης διπλωματικής λύσης και κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποκαταστήσει την ενεργειακή προσφορά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε «θα κάνει σημαντική διαφορά. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψουμε πλήρως στην προηγούμενη ισορροπία, ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόμασταν πριν. Ακόμη και υπό μια σειρά από πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποκατασταθεί η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, και μάλιστα σε χαμηλότερα επίπεδα από πριν. Διότι αν κοιτάξουμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, 80 εγκαταστάσεις έχουν επηρεαστεί μέχρι τώρα, 80 ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία. Το ένα τρίτο αυτών έχει πληγεί σημαντικά. Συνολικά, θα υπάρξει και ένα ασφάλιστρο κινδύνου που θα αποτυπωθεί στις τιμές στο μέλλον. Άρα, συνολικά, πρόκειται για μια διαφορετική κατάσταση. Με αυτά τα δεδομένα, η βασική παράμετρος είναι η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια της κρίσης. Είναι διαφορετικό αν πρόκειται για δύο εβδομάδες και διαφορετικό αν πρόκειται για 3 μήνες».

Σε ερώτηση σχετικά με την ευαλωτότητα της Ευρώπης απέναντι στον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «η Ευρώπη είναι λιγότερο ευάλωτη σε σχέση με το 2022 συνολικά, δεδομένου ότι μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση. Είναι λιγότερο ευάλωτη όσον αφορά τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και τις επενδύσεις σε υποδομές. Ωστόσο, εξακολουθούμε να εισάγουμε το 57% της ενέργειάς μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που παραμένει ένα αρνητικό δεδομένο. Από την άλλη, το 43% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Άρα, από αυτή την οπτική, ενισχύουμε ήδη τη δυναμικότητά μας, ωστόσο οφείλουμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε βασικές παραμέτρους ενεργειακής πολιτικής: δίκτυα, διασυνδέσεις, αποθήκευση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο είναι ο μακροοικονομικός αντίκτυπος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού – αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να εκδηλωθεί. Αν συγκρίνουμε την κατάσταση με τη δεκαετία του 1970, γίνεται σαφές γιατί η διάρκεια της κρίσης είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας».

Τέλος, σε ερώτηση για τη δημοσιονομική αντίδραση που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη ο υπουργός απάντησε ότι «θα πρέπει να είναι συγχρονισμένη με τη νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική είναι, προφανώς, ανεξάρτητη. Η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη και οι κυβερνήσεις δεν σχολιάζουν τις αποφάσεις της. Ωστόσο, διαθέτουμε μια εργαλειοθήκη που αναπτύξαμε το 2022. Έχουμε μάθει από την εμπειρία εκείνης της περιόδου, γνωρίζουμε τι λειτούργησε και τι όχι. Και αυτό που έχει θέσει ως πλαίσιο η Κομισιόν είναι ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα. Πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ταυτόχρονα, αυτή η πολιτική πρέπει να συμβαδίζει με τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΚΤ, ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο τέλος».