Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Στοχευμένα μέτρα στήριξης και σταδιακή παρέμβαση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης

«Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά», τονίζει ο ΥΠΟΙΚ
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / EUROKINISSI

«Σε μια περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης, το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει. Και πρέπει να παρεμβαίνει σωστά: με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που προστατεύουν την παραγωγή, που συγκρατούν τις τιμές και κρατούν την οικονομία σταθερή» τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναλυτικότερα, στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλύει ένα προς ένα τα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοίνωσε σήμερα (23.3.2026) ο Πρωθυπουργός.

Υπογραμμίζει όμως ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί σταδιακά. «Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά» τονίζει, σημειώνοντας όμως και ότι, καθώς η διάρκεια της κρίσης παραμένει ακόμα άγνωστη, «δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή. Κάτι τέτοιο θα ήταν -με μία λέξη- λάθος» όπως αναφέρει.

 

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει στην ανάρτησή του: «Η πολιτική ευθύνη δεν είναι να εξαντλείς όλα τα μέτρα από την πρώτη ημέρα, αλλά να έχεις αντοχές για να στηρίξεις την κοινωνία και την οικονομία όσο διαρκεί η κρίση».

