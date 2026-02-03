Πιερρακάκης: Στρατηγικής σημασίας για τη θέση της χώρας η συνεργασία με την ΕΤΕπ

«Με συνολικά πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, η European Investment Bank – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» τονίζει σε σημερινή (3.2.2026) ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης με ανάρτησή του στο Facebook, με βίντεο που παραθέτει τονίζει ότι η σχέση της χώρας με την ΕΤΕπ δεν είναι απλώς μια σχέση χρηματοδότησης, είναι σχέση στρατηγικής σύμπραξης.

«Μόνο τα τελευταία χρόνια θα ήθελα να αναφέρω ότι η ΕΤΕπ έχει διαθέσει πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στη χώρα μας. Σταθερή ψήφος εμπιστοσύνης που αντανακλά αξιοπιστία, που αντανακλά κοινή στρατηγική. Με τη στήριξή της η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της θέση σε μια Ευρώπη που αναζητά ασφάλεια. Επενδύει σε υποδομές οι οποίες δεν απαντούν μόνο στις απαιτήσεις του σήμερα, απαντούν στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών. Διευρύνει το παραγωγικό της αποτύπωμα, επενδύοντας σε τομείς που μέχρι πρότινος ήταν έξω από το βασικό πεδίο δραστηριότητας. Αυτο σημαίνει ότι η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την οικονομία, αφορά τη θέση της χώρας σ’ ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό καταμερισμό ρόλων».