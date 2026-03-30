Πιερρακάκης: Θα στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί με σχέδιο και ευθύνη

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, δίπλα σε κάθε επιχείρηση. Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί, όπως και όλες τις προηγούμενες» τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026» που πραγματοποιήθηκε χθες (30.3.2026) με θέμα «Ανθεκτική Αγορά – Βιώσιμη Οικονομία», στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει: «Στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής μου. Το μήνυμά μας στο «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Mystras Grand Palace, είναι ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη».

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη περίοδο, μια μεγάλη κρίση που αναδύεται, αλλά έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ισχυρούς και ικανούς να τη διαχειριστούν. Παρακολουθούμε από κοντά το πρόβλημα και θέλω να επαναλάβω ότι θα είμαστε δίπλα σας».

Σε απόσπασμα από την ομιλία του στο «Forum Πελοπόννησος 2026», ο υπουργός τονίζει ότι «η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωρά σε παροχές χωρίς τέλος ή σε αυξήσεις χωρίς μέλλον. Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε σήμερα πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, όχι μόνο για το κράτος, αλλά για κάθε κοινότητα και κάθε οικογένεια», όπως επισημαίνει στο βίντεο που ανάρτησε.