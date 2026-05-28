Πιθανές νέες γεωτρήσεις από Chevron στο Οικόπεδο 10 θα «απογειώσουν» το ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων

Την πόρτα για περισσότερες ερευνητικές γεωτρήσεις στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ανοίγει η είσοδος της Chevron στο οικόπεδο 10 του Ιονίου.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της κοινοπραξίας Energean-ExxonMobil-HELLENiQ Energy για τη διεξαγωγή της πρώτης γεώτρησης μετά από 40 χρόνια, η οποία θα λάβει χώρα στο α’ τρίμηνο του 2027 στη δομή «Ασωπός» στο οικόπεδο 2 και πλέον η Chevron συμφώνησε να αναλάβει μερίδιο 70% στο Οικόπεδο 10 ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, όπου προηγουμένως κατείχε το 100% η HELLENiQ.

Πρόκειται για ένα χώρο που γειτνιάζει με το Κατάκολο, όπου παλαιότερα είχε ανακαλυφθεί ένα μικρό κοίτασμα, αν και οι ειδικοί δεν θεωρούν ότι αυτό από μόνο του προδικάζει την επιτυχία του νέου εγχειρήματος.

Παράλληλα, το μπλοκ 10 είναι το πρώτο σε μια μακρά αλυσίδα θαλάσσιων οικοπέδων που εκτείνεται από την Πελοπόννησο μέχρι νότια της Κρήτης. Η έκτασή του θεωρείται ελκυστική από την πλευρά των πετρελαϊκών, ενώ οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που έχουν γίνει ήδη αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη.

Παρόλο που οι επαφές μεταξύ της Chevron και της HELLENiQ είναι άκρως εμπιστευτικές, η κοινή λογική λέει ότι οι Αμερικανοί μελέτησαν έστω ένα μέρος των δεδομένων που είχαν συλλεχθεί για το υπέδαφος. Έτσι, έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή είναι υποσχόμενη και αξίζει να την εξετάσουν πιο διεισδυτικά, από τη θέση, μάλιστα, του εντολοδόχου.

Προς το παρόν δεν μπορεί να προεξοφληθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι η κοινοπραξία θα πάρει την απόφαση να κάνει γεωτρήσεις. Άλλωστε, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΝ γίνεται λόγος για μια παράταση 18 μηνών που έχουν ζητήσει οι δύο πετρελαϊκές προκειμένου να αναλυθούν διεξοδικά τα δεδομένα.

Όμως, σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει ερευνητική γεώτρηση, θα σημαίνει ότι θα έχουν εντοπιστεί υποσχόμενοι στόχοι στο υπέδαφος. Αυτό από μόνο του θα αναβάθμιζε τη σημασία και των υπολοίπων οικοπέδων της περιοχής. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στα ακριβώς επόμενα οικόπεδα προς τα νότια, τα δικαιώματα έχουν ακριβώς οι ίδιες δύο εταιρείες. Προκύπτουν έτσι σαφείς πιθανές συνέργειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.

Επίσης, η διεξαγωγή και μόνο των γεωτρήσεων ενδεχομένως να άνοιγε την όρεξη και σε άλλους παίκτες του χώρου για να εισέλθουν στον ελληνικό χώρο, καθώς θα «οσμίζονταν» ότι η Chevron έχει εντοπίσει κάτι ενδιαφέρον γεωλογικά.

Τέλος, είναι σαφές ότι ουδείς προς το παρόν δεν μιλάει για συγκεκριμένες ποσότητες υδρογονανθράκων, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα πρώιμο. Οι γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10 σχεδιάζονται για το δεύτερο τρίμηνο του 2028 και μόνο τότε θα γνωρίζουμε τί πραγματικά υπάρχει.