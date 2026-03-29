Πλαστικά: Aυξάνονται οι τιμές σε μεμβράνες, μπουκάλια και συσκευασίες προσθέτοντας κόστος στα πάντα, από τρόφιμα μέχρι φάρμακα

Οι παγκόσμιες βιομηχανίες συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών αντιμετωπίζουν ένα νέο κύμα πίεσης στις τιμές που οφείλεται μεταξύ άλλων και στο ράλι των τιμών των πρώτων υλών για το πλαστικό, ως απόρροια της διαταραχής που προκαλεί στην παγκόσμια αγορά ο πόλεμος στο Ιράν.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και η σύγκρουση γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ εντείνεται, το κόστος βασικών πλαστικών πρώτων υλών όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (PP), το πολυστυρένιο (PS) και οι εύκαμπτες μεμβράνες συσκευασίας έχει αυξηθεί, αυξάνοντας με τη σειρά του το κόστος για τα πάντα, από τρόφιμα και ποτά έως σακούλες απορριμάτων, οικιακά είδη, φάρμακα και ηλεκτρονικά είδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τους πρώτους μήνες του 2026, η παγκόσμια αγορά πλαστικών είχε αρχίσει να σταθεροποιείται μετά από αρκετά χρόνια έντονων διακυμάνσεων. Το κόστος των πρώτων υλών είχε μειωθεί και πολλές ρητίνες όπως PE, PP, PS και PVC διαπραγματεύονταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, δίνοντας ανάσα σε βιομηχανίες συσκευασίας και εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων.

Ωστόσο, αυτή η κατάσταση τον Μάρτιο του 2026 αντιστράφηκε. Οι μέσες τιμές της ρητίνης έχουν αυξηθεί σε διψήφιο ποσοστό. Ενδεικτικά, σε μηνιαία βάση το πολυαιθυλένιο (PE) σημειώνει άνοδο 29,55% (και 39,68% σε ετήσια βάση) και το πολυπροπυλένιο (PP) ενισχύεται τον τελευταίο μήνα κατά 35,11% (και 47,68% σε ετήσια βάση)

Αυτές οι αυξήσεις τοποθετούν πολλά πλαστικά κοντά σε υψηλά τετραετίας. Για μια βιομηχανία συσκευασιών αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος πρώτων υλών για εύκαμπτες μεμβράνες, μπουκάλια και άκαμπτα πλαστικά δοχεία. Πρόκειται για κόστη τα οποία είτε απορροφώνται με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους από τη βιομηχανία είτε μετακυλίονται κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συσκευασία αποτελεί συχνά ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους ενός προϊόντος, αλλά είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της τελικής τιμής στο ράφι. Οι τιμές στα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες από μεμβράνες μέχρι μπουκάλια PET και δοχεία φαγητού αυξάνονται, οπότε ο καταναλωτής αναπόφευκτα θα αισθανθεί τις ανατιμήσεις. Εξάλλου, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες πλαστικών συσκευασιών, αντιπροσωπεύοντας έως και το 40% της παγκόσμιας ζήτησης πλαστικών συσκευασιών. Τα πάντα, από τις συσκευασίες ψωμιού και τους δίσκους κρέατος έως τις μεμβράνες έτοιμων γευμάτων και τα μπουκάλια ποτών εξαρτώνται από τα πολυμερή.

Η αιτία για αυτή την αύξηση των τιμών είναι η σύγκρουση στο Ιράν και ο αντίκτυπός της στα Στενά του Ορμούζ, την στενή πλωτή οδό που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και τον Ινδικό Ωκεανό. Πρακτικά έχουν περιοριστεί δραματικά οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων όγκων νάφθας, αιθυλενίου, προπυλενίου και άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικών.

Επιπλέον, η παραγωγή πλαστικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ορυκτές πρώτες ύλες. Εκτιμάται ότι μέχρι 8% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου αφορά στην παραγωγή πλαστικού. Όταν το κόστος και η διαθεσιμότητα πετρελαίου διαταράσσουν την αγορά οι τιμές αυξάνονται.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντικό κόμβο για την ικανότητα παραγωγής πολυαιθυλενίου (PE) και πολυπροπυλενίου (PP), ειδικά για εξαγωγές στην Ασία και την Ευρώπη. Πολλά περιφερειακά εργοστάσια και διυλιστήρια εξαρτώνται από τις αδιάλειπτες ροές νάφθας και φυσικού αερίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και όταν οι αποστολές περιορίζονται, μλοκάρονται, αλλάζουν διαδρομή ή όταν το κόστος ασφάλισης και εφοδιασμού αυξάνεται, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής είτε μειώνουν την παραγωγή, είτε δηλώνουν ανωτέρα βία είτε αυξάνουν τις τιμές για να καλύψουν το ασφάλιστρο κινδύνου.

Αναλυτές τονίζουν ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές πλαστικών και συσκευασιών υψηλότερα για εβδομάδες ή μήνες και όχι μόνο για μερικές ημέρες.