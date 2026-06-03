ΟΟΣΑ: Βλέπει ανάπτυξη 1,9% στην Ελλάδα το 2026 και 2% το 2027 – Τα 2 σενάρια για την παγκόσμια οικονομία

Διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεση του (Economic Outlook).

Οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2,6 % του ΑΕΠ το 2025 σε 4,4 % του ΑΕΠ το 2026, θα στηρίξουν τις επενδύσεις τροφοδοτώντας την ανάπτυξη, ενώ η αύξηση της απασχόλησης, οι μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση θα στηρίξουν την κατανάλωση, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.

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Ο Οργανισμός εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν, όπως αναμένεται, από το γ’ τρίμηνο. Μια καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία του τουρισμού θα μπορούσε να τονώσει την ανάπτυξη, ενώ τυχόν καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων της ΕΕ ή παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές.

Για τον πληθωρισμό (με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή), ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι θα αυξηθεί στο 4,2% εφέτος, λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, για να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027 από 2,9% το 2025.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, προβλέπει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, στο 2,6 % του ΑΕΠ το 2026 και 2,7 % του ΑΕΠ το 2027, μετά από το ιστορικά υψηλό πλεόνασμα 4,4 % του ΑΕΠ το 2025.

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Για το δημόσιο χρέος προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 129,8% του ΑΕΠ το 2027 από 135,8% το 2026 και 146,1% το 2025.

Οι συστάσεις

Για τα πρόσφατα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής κρίσης που έλαβε η κυβέρνηση, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν ταχέως καθώς θα μειώνεται η πίεση στις τιμές.

Ο Οργανισμός συνιστά περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. «Οι καθαρές εισαγωγές ενέργειας, ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιστοιχούσαν στο 93 % της συνολικής προσφοράς ενέργειας, καθιστώντας την εξωτερική θέση της Ελλάδας ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας», αναφέρει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ σχολιάζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και της στέγασης. Ως αποτέλεσμα, θεωρεί αναγκαία την διευκόλυνση των επενδύσεων για την παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ και τη στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων και ηλεκτρικά οχήματα.

Τα 2 σενάρια για την παγκόσμια οικονομία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει πυρήνας αβεβαιότητας, με τις οικονομικές συνέπειες να αναμένονται αισθητές για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη και μετά τη λήξη του πολέμου, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, που κατάρτισε δύο σενάρια για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας:

Οι διαταραχές παραμένουν σχετικά σύντομες

Οι διαταραχές είναι παρατεταμένες, με ευρύτερες και πολύ πιο μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες

Στο πρώτο σενάριο – όπου λαμβάνεται ως βάση ότι οι τιμές της ενέργειας θα μειώνονται σταδιακά από τα μέσα του 2026 και μετά, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί από 3,4% το 2025 σε 2,8% το 2026 για να ανακάμψει στο 3,1% το 2027. Ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της G20 αναμένεται να αυξηθεί στο 4% το 2026 από 3,4% το 2025, για να μειωθεί στο 3,1% το 2027 καθώς οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και τροφίμων θα υποχωρούν σταδιακά.

Στο δεύτερο σενάριο, εάν οι διαταραχές διαρκέσουν μέχρι και το 2027, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά, σε μόλις 2,1% το 2026 και 1,8% το 202, ενδεχομένως ωθώντας ορισμένες οικονομίες στην ύφεση ή κοντά σε αυτή. Η ανεργία θα αυξηθεί και οι επενδύσεις – συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων εντάσεως εργασίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη – θα αποδυναμωθούν σημαντικά, ενώ θα αυξηθούν οι κίνδυνοι επανατιμολόγησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.