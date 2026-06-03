Πιερρακάκης: Τα μεγάλα στοιχήματα για την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια

Στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων η συζήτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον Ταμία και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Jacques Delors, Fabrizio Pagani.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ασφάλειά της, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της οικονομικής ανθεκτικότητας και της δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλείσιμο των Στενών και η αναθεώρηση για ανάπτυξη

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στις επιπτώσεις από το ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κύριως στις τιμές της ενέργειας και στην ανησυχητική τάση για στασιμοπληθωρισμό που παρατηρείται στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για τις οικονομικές προοπτικές του έτους: προς τα πάνω όσον αφορά στον πληθωρισμό και προς τα κάτω όσον αφορά στην ανάπτυξη, τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι κατά 12% μικρότερες από ό,τι θα ήταν εάν δεν είχαμε λάβει μια σειρά μέτρων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επομένως, η λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων που είναι συμβατά με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους αποδίδει. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», σχολίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας για την Ευρώπη έχει πλέον τελειώσει. Από αυτή την άποψη, έχουμε μπροστά μας ένα προφανές μέρισμα. Το «μέρισμα του προφανούς» είναι ένας όρος που χρησιμοποιώ συχνά, γιατί τον θεωρώ πολύ ακριβή.

Για την Ευρώπη, το αντίστοιχο είναι η Ένωση Κεφαλαιαγορών. Μαζί με το έργο του Ψηφιακού Ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών

Το στεγαστικό παραμένει στο επίκεντρο

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επανήλθε στο στεγαστικό ζήτημα, μετά και την πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λευκωσία και το άτυπο ECOFIN, όπου το θέμα είχε τεθεί «επί τάπητος», λέγοντας ότι η στεγαστική πρόκληση σε αρκετές χώρες αναγνωρίζεται πλέον ως κρίση.

Ψηφιακό ευρώ και stablecoins

Στην παρουσία των stablecoins στην Ευρώπη αλλά και στη δημιουργία ψηφιακού ευρώ στάθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης λέγοντας ότι: «Ο ανταγωνισμός γύρω από τα stablecoins είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη έχει σήμερα πολύ περιορισμένη παρουσία. Ωστόσο, εκεί όπου έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε γρήγορα είναι στη δημιουργία της δημόσιας υποδομής που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ».

«Θα μπορούσε να ξεκινήσει σχετικά γρήγορα ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην πλήρη εφαρμογή του. Όσο ταχύτερα προχωρήσουμε, καθώς η συνολική λειτουργία της οικονομίας γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή, τόσο καλύτερο θα είναι να διαθέτουμε και μια ψηφιακή εκδοχή του νομίσματός μας».

Όσον αφορά στην τραπεζική ενοποίηση σχολίασε ότι «είναι επίσης ένας τομέας όπου απαιτείται περισσότερη πρόοδος. Και, υπό μία έννοια, είμαι ένθερμος υποστηρικτής της συμβουλής που έδινε ο William Faulkner στους νέους συγγραφείς: «δείξε, μην λες». Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Δεν χρειαζόμαστε εθνικούς πρωταθλητές».

«Όσο περισσότερο καταφέρουμε να υλοποιήσουμε την ατζέντα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αναπτυξιακό μέρισμα που θα αποκομίσουμε, τόσο συλλογικά ως Ευρώπη όσο και σε επίπεδο επιμέρους κρατών-μελών».