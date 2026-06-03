Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, σε χαμηλό επταμήνου

Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο 2026, σε σχέση με τον Μάιο 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με τον Απρίλιο 2026 είναι αυξημένος κατά 0,29%. Συνολικά, σε ετήσια βάση (Μάιος 2025-Απρίλιος 2026) καταγράφει αύξηση 1,79%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ.

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Ο πληθωρισμός στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα υποχώρησε τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, παρά την παρατεταμένη κρίση στον Κόλπο.

Το ήμισυ της πληθωριστικής πίεσης φέρεται να οφείλεται στην κατηγορία των νωπών φρούτων και λαχανικών.

Ο λόγος που τα φρούτα και τα λαχανικά ανατιμήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 11,96%, έναντι του Απριλίου , αποδίδεται σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ σε κακοκαιρίες που εκδηλώθηκαν το πρώτο πεντάμηνο του έτους και στην «καθυστέρηση στη νέα σοδειά των εποχικών ειδών».

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Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Κατεψυγμένα: -4,37%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,20%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -1,92%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -1,42%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -1,41%

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +8,59%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,05%

Αλλαντικά: +4,14%

Φρέσκα Κρέατα: +3,64%

Έτοιμα γεύματα: +3,64%.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαίου 2026, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά, και στην καθυστέρηση στη νέα σοδειά των εποχικών ειδών.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Ενδεικτικά, οι 22 κατηγορίες εξαιρουμένης της κατηγορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών, καταγράφουν συνολικό πληθωρισμό μόλις 0,45%.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ:

Συγκράτηση πληθωρισμού

Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων

Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.