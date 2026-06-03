Eurelectric: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Ο εξηλεκτρισμός και η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί ήδη ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, αλλά η επέκτασή του απαιτεί καλύτερο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα του συστήματος, σύμφωνα με νέα έκθεση της Eurelectric που δημοσιεύθηκε σήμερα (3.6.2026) στη Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια.

Βασιζόμενη σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από 61 εταιρείες και 30 συγκεκριμένα έργα, η έκθεση προσδιορίζει τι καθιστά ένα βιομηχανικό έργο επιτυχημένο και τι καθυστερεί την ανάπτυξη. Ένα νέο μοντέλο προέκυψε: τα «Power Couples» – μια στρατηγική εξηλεκτρισμού που μπορεί να αναπαραχθεί και δίνει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ευθυγραμμίζοντας τα σήματα της αγοράς, τις υποδομές των δικτύων, τα επενδυτικά πλαίσια και την πολιτική.

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Ο εξηλεκτρισμός αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως βασική προϋπόθεση για να παραμείνει η βιομηχανία ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή, ωστόσο δεν επεκτείνεται με τον απαιτούμενο ρυθμό. Για να εντοπίσει βασικά εμπόδια και να διαμορφώσει κοινές λύσεις, ο ευρωπαϊκός τομέας ενέργειας έχει συνεργαστεί με παράγοντες του κλάδου από τρεις διαφορετικούς τομείς: βιομηχανίες που χρησιμοποιούν θερμότητα χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας, ενεργοβόρες βιομηχανίες και κέντρα δεδομένων.

Η έκθεση που προκύπτει προσδιορίζει πέντε μοντέλα που μπορούν να αναπαραχθούν και λειτουργούν ως «Power Couples»: ολοκληρωμένα μοντέλα βιομηχανικών συνεργασιών που βελτιστοποιούν από κοινού τη ζήτηση, τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τις υποδομές και την ευελιξία.

Σε ένα μοντέλο Power Couples, ένα φορτίο στηρίζει μακροπρόθεσμα την καθαρή ενέργεια, ένα άλλο μετατοπίζει τη ζήτηση όταν οι τιμές αυξάνονται, ένα τρίτο παρέχει γρήγορη εξισορρόπηση και όλα αυτά μοιράζονται υποδομές, ρίσκα και αξία συστήματος. Λειτουργούν μέσω εμπορικών δομών όπως μακροπρόθεσμες Συμφωνίες Αγοράς Ενέργειας (PPA), Θέρμανση ως Υπηρεσία (Heat as a Service), Ενέργεια ως Υπηρεσία (Energy as a Service), απορρόφηση απορριπτόμενης θερμότητας, έσοδα ευελιξίας ή μικτή δημόσια-ιδιωτική χρηματοδότηση.

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«Η μετατροπή των κατακερματισμένων αποφάσεων σε συντονισμένη δράση σε επίπεδο συστήματος είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της επέκταση του εξηλεκτρισμού», δήλωσε ο Markus Rauramo, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fortum. «Τώρα, η Ευρώπη χρειάζεται προβλεψιμότητα επενδύσεων, ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων και ολοκληρωμένα μοντέλα παράδοσης που να μπορούν να επεκταθούν με ταχείς ρυθμούς. Αυτό θα ξεκλειδώσει μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και έτοιμη για επενδύσεις βιομηχανική οικονομία», πρόσθεσε.

Για τη βιομηχανία, η προσέγγιση Power Couples υποστηρίζει τις οικονομικές αποδόσεις των επενδύσεων στον εξηλεκτρισμό, σχολίασε η Catherine MacGregor, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ENGIE προσθέτοντας: «Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης. Για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές της, χρειαζόμαστε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδέει τον σχεδιασμό της αγοράς, τις υποδομές και το επενδυτικό πλαίσιο. Όταν αυτές οι διαστάσεις ευθυγραμμιστούν έγκαιρα, ο εξηλεκτρισμός καθίσταται όχι μόνο τεχνικά εφικτός αλλά και οικονομικά επιτακτικός, ανοίγοντας το δρόμο για κλιμακούμενα, αναπαραγώγιμα και οικονομικά αποδοτικά έργα σε όλη την Ευρώπη».