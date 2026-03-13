Πως απειλεί ο πόλεμος στο Ιράν την παγκόσμια αλλά και την γερμανική οικονομία

Ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πόλεμος στο Ιράν στην οικονομία εκφράζουν γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα. Όπως επισημαίνουν, η διάρκεια και η ένταση του πολέμου στο Ιράν θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της γερμανικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν, τόσο σοβαρότερες θα είναι και οι συνέπειες για την οικονομία της Γερμανίας, προειδοποιούν οικονομολόγοι και κάνουν λόγο για κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάκαμψης. Μιλούν ωστόσο για «οπισθοδρόμηση, αλλά όχι καταστροφή».

Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου καταλήγει σε δύο πιθανά σενάρια, το πρώτο είναι εάν υπάρξει «σύντομη αποκλιμάκωση» της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δηλαδή εάν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η γερμανική οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί με ρυθμό 0,8% για το τρέχον έτος, κατά 0,2 μονάδες λιγότερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά, και το 2027 η ανάπτυξη να επιταχυνθεί στο 1,2%. Στο δεύτερο σενάριο, της «περαιτέρω κλιμάκωσης», το ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξανόταν φέτος μόνο κατά 0,6% και κατά 0,8% το 2027.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, εάν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, θα μπορούσε να παραμείνει στο 2,2%, όπως και το 2025, αλλά στο αντίθετο σενάριο θα μπορούσε να φθάσει στο 2,5%.

«Ευτυχώς δεν πρόκειται για καταστροφή, αλλά είναι σίγουρα μια σαφής οπισθοδρόμηση», δήλωσε ο επικεφαλής του Ifo Κλέμενς Φουστ νωρίτερα σήμερα (13.3.2026) στο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα το ξεπεράσουμε αρκετά καλά», καθώς η εξάρτηση της Γερμανίας από το πετρέλαιο , εξήγησε, είναι αρκετά περιορισμένη σε σχέση με τη δεκαετία του ’70.

Το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW), από την πλευρά του, προβλέπει ανάπτυξη ύψους 0,8% για το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 1,4% για το 2027. Στην πρόβλεψή του τον περασμένο Δεκέμβριο είχε προβλέψει ανάπτυξη 1,0% για το τρέχον έτος. Το Ινστιτούτο εκτιμά επίσης ότι θα υπάρχει απώλεια αγοραστικής δύναμης κατά 0,6% για το 2026, η οποία «ενώ θα μειώσει αισθητά την οικονομική δραστηριότητα, δεν θα προκαλέσει κατάρρευσή της», και πληθωρισμός 2,5%, αναθεωρώντας το 1,8% που είχε προβλέψει στο τέλος του 2025.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ακόμη για αυξήσεις ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων. Όπως μεταδίδει το ARD, σε έκθεσή του προς την υπουργό Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε, οι σύμβουλοι του υπουργείου επισημαίνουν την επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και αναδεικνύουν το ζήτημα της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων και κατά συνέπεια του κόστους των τροφίμων.

«Η περιοχή του Κόλπου είναι κόμβος για τη μεταφορά λιπασμάτων παγκοσμίως», αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες, ενώ σημειώνουν και τον κίνδυνο να διαταραχθούν περαιτέρω οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.