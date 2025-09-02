Πως η πορεία της οικονομίας μπορεί να «ξαναγράψει» τις προβλέψεις για τις νέες παρεμβάσεις σε φόρους και συντάξεις

Στην εκπνοή του χρόνου πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είναι προγραμματισμένη από πλευράς ΕΛΣΤΑΤ η ανακοίνωση για τους Τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς β’ τριμήνου, που θα δώσει την τελική εικόνα για το πώς κινήθηκε η ελληνική οικονομία στο πρώτο μισό του έτους, βάζοντας τις βάσεις για το επερχόμενο προσχέδιο προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία θα ανακοινωθούν την Παρασκευή (5.9.2025) δεν είναι τυπικά, αλλά ο δείκτης που θα δώσει την τελική εικόνα πριν την ΔΕΘ και θα τροφοδοτήσει το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και το μέγεθος του πακέτου της ΔΕΘ είναι πρακτικά «κλειδωμένο» ανάμεσα σε 1,5 και 2 δισ. ευρώ (πληροφορίες από αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως δύσκολα θα ξεπεράσει το 1,6 δισ. ευρώ) με τις τελευταίες πινελιές να μπαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου ενόψει του Σαββατοκύριακου, η ανακοίνωση της Παρασκευής αναμένεται να «κουμπώσει» στο συνολικό αφήγημα και στο πνεύμα των εξαγγελιών.

Άλλωστε, η εξεταζόμενη περίοδος του β’ τριμήνου αποτυπώνει την είσοδο στη περίοδο του τουρισμού και, μαζί με το α’ τρίμηνο, διαμορφώνει το μακροοικονομικό carry-over για όλο το 2025. Επιπλέον, η μεταβολή του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους θα δείξει αν η ανάπτυξη κινείται πιο κοντά στο σενάριο βάσης του ΥΠΟΙΚ ή απαιτεί αναπροσαρμογές.

Κεντρικό ζητούμενο, και σε αυτή την περίπτωση, είναι αν ο πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης, η ιδιωτική κατανάλωση, παραμένει ψηλά, αν οι επενδύσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και αν το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας βελτιώνεται ή επιδεινώνεται περαιτέρω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τροφοδοτούν άμεσα τις ευρωπαϊκές εκθέσεις της Eurostat, και επηρεάζουν πώς «βαθμολογείται» η Ελλάδα την ώρα που κλείνουν οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν.

Τι σημαίνει για τον προϋπολογισμό του 2026

Μετά τη δημοσίευση της 5ης Σεπτεμβρίου, το ΥΠΟΙΚ θα επικαιροποιήσει τις μακροοικονομικές του παραδοχές, πάνω στις οποίες διαμορφώνονται οι προβλέψεις εσόδων και δαπανών. Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού κατατίθεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και αποστέλλεται στην Κομισιόν έως τις 15 Οκτωβρίου, άρα τα προσωρινά στοιχεία του β’ τριμήνου είναι η τελευταία επίσημη βάση αναφοράς πριν τη διαμόρφωσή του προσχεδίου.

Μια «έκπληξη» προς τα πάνω αναμένεται να έχει θετικό αποτύπωμα σε προβλέψεις κερδοφορίας στην αγορά, αλλά και θα επιφέρει μεγαλύτερη επενδυτική εμπιστοσύνη στα ελληνικά ομόλογα. Αντίθετα, μια υποαπόδοση θα ενισχύσει την ανάγκη προσοχής, ειδικά καθώς ανεβαίνει ο πήχης για απορρόφηση επενδυτικών κονδυλίων και παραμένουν οι εξωτερικοί κίνδυνοι στο εμπόριο.

Σε κάθε περίπτωση, η Παρασκευή λειτουργεί και ως τελευταίο «δείγμα γραφής» της ελληνικής οικονομίας προτού ακουστούν οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης, ενώ έρχεται σε μία στιγμή που οι οίκοι αξιολόγησης ανάβουν και πάλι τις μηχανές τους και, μετά το τέλος της καλοκαιρινής ανάπαυλας, ξαναβάζουν στο μικροσκόπιο την ελληνική οικονομία…