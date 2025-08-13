Πώς και πότε θα διανέμονται τα bonus στους δημοσίους υπαλλήλους για την επίτευξη οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η κυβέρνηση πατάει «γκάζι» στο «Ελλάδα 2.0» για να προλάβει τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026 και, μαζί, ξεμπλοκάρει και το σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών για όσους δημόσιους υπάλληλους «τρέχουν» τα έργα.

Με την ΚΥΑ 131880 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β’ 4153/30.07.2025) ενεργοποιείται η καταβολή bonus σε δημοσίους υπαλλήλους για το έτος αναφοράς 2024, με ρητή πρόβλεψη ότι πρόκειται για «νέα διοικητική διαδικασία» που πρέπει να καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – Μίτος, αποσαφηνίζοντας τα βήματα και τις προθεσμίες, ώστε τα χρήματα να φτάσουν σε όσους έκλεισαν ορόσημα που συνδέονται με αίτημα πληρωμής προς την Κομισιόν.

Προφανώς, και το timing δεν είναι τυχαίο, καθώς Βρυξέλλες και Αθήνα μετρούν πλέον ανάποδα για την τελική ευθεία του RRF. Όλα τα ορόσημα και οι στόχοι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2026, ενώ η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει ρητά ότι ο ρυθμός υλοποίησης πρέπει να επιταχυνθεί για να μη χαθούν πόροι. Στο ελληνικό χρονοδιάγραμμα, η ίδια η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει καταγράψει καταληκτική περίοδο για το 9ο αίτημα πληρωμής στο γ’ τρίμηνο του 2026. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερες παραδόσεις έργων, προτού να είναι αργά.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, η απόφαση δεν αλλάζει τη «φιλοσοφία» που είχε θεσπιστεί πέρυσι μέσω της ΚΥΑ 141583 ΕΞ 2024 (ΦΕΚ Β’ 5644/10.10.2024). Τα bonus δίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και μόνο όταν επιτυγχάνονται ορόσημα που συνδέονται με αιτήματα πληρωμής της χώρας, ενώ για να «μετρήσει» η προσπάθεια απαιτείται επαρκής απορρόφηση στο έτος αναφοράς. Όπου η απορρόφηση πέφτει κάτω από το όριο (75%), ενεργοποιείται εναλλακτικός, πιο «στεγνός» υπολογισμός.

Το «ταβάνι» μένει επίσης ανέγγιχτο. Υπάρχει κόφτης 4% επί των εγκεκριμένων πιστώσεων ανά έργο και ανώτατο ατομικό όριο 15% επί του αθροίσματος ετήσιου βασικού μισθού και επιδόματος θέσης, για να μη δημιουργούνται υπερβολές. Και υπάρχει μαθηματικό «πλαφόν» στον αριθμό δικαιούχων ανά υπουργείο, ώστε να τηρείται η αναλογία κόστους/ανθρώπων. Επιπλέον, η ίδια η ΚΥΑ θυμίζει την οροφή των 10 εκατ. ευρώ τον χρόνο που έχει θεσπίσει ο ν. 4940/2022 για το συγκεκριμένο σύστημα.

Η φετινή ΚΥΑ δεν παρέχει μεγαλήτερη σαφήνεια για την κατανομή των ποσών του bonus, καθώς το μοίρασμα παραμένει σε αναλογία 40/60, όπου το 40% του ποσού που αναλογεί σε κάθε φορέα πάει ισομερώς σε όσους συμμετείχαν, ενώ το 60% επαφίεται σε απόφαση του προϊσταμένου να το αποδώσει όπως κρίνει με βάση τη συμβολή του καθενός. Η ίδια λογική ισχύει και για τα μέλη συλλογικών οργάνων (με επιμέρους όρια), ενώ για τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ η καταβολή δένεται με ειδική στοχοθεσία που αποτυπώνεται σε παράρτημα.

Στο διαδικαστικό κομμάτι, η «μπάλα» περνά στους υπουργούς και στις Γενικές Δευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών. Η απόφαση εγκρίνει το τελικό ποσό και τον αριθμό δικαιούχων ανά φορέα και, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση, ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός οφείλει να επιμερίσει τα ποσά σε φορείς υλοποίησης και συμπράττοντες, ορίζοντας και το μέγιστο αριθμό υπαλλήλων. Οι πληρωμές γίνονται μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, δηλαδή μπαίνουν κανονικά στη μισθοδοσία, με όλες τις κρατήσεις.

Σε σύγκριση με την περσινή ΚΥΑ, η φετινή λειτουργεί περισσότερο ως επικαιροποίηση καθώς καθαρίζει διατυπώσεις, αποσαφηνίζει τους ρόλους (Υπουργείο Ευθύνης, Φορείς Υλοποίησης, Συμπράττοντες), δένει τη διαδικασία στο Μίτος και περιγράφει στοχοθεσίες για οριζόντιες μονάδες (ΓΔΔΕ, Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κ.ά.). καθώς φαίνεται πως το κράτος «πιέζει» να υλοποιηθούν ορόσημα και να μετατραπούν σε αιτήματα πληρωμής πριν κλείσει το παράθυρο του 2026.

Άλλωστε, η Κομισιόν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μετά τις 31 Αυγούστου 2026 δεν λαμβάνει υπόψη ενέργειες για την κάλυψη οροσήμων.