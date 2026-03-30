Προ των πυλών η ψήφιση της ΠΝΠ για το Fuel pass – Πήρε την έγκριση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής

Με την κύρωση της ΠΝΠ, «ορθώνουμε ανάχωμα» σε μια αβεβαιότητα αδιευκρίνιστης διάρκειας και χορηγούμε για τον Απρίλιο μια σημαντική επιδότηση fuel pass, που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Αναλυτικότερα, η κυβερνητική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της κύρωσης, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που ψήφισε κατά, επιφυλάχθηκαν για την αυριανή (31.3.2026) συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το fuel pass. Ο Γιώργος Κώτσηρας επεσήμανε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικής κρίσης, αποτέλεσμα ενός πολέμου με μεγάλη χρονική και γεωπολιτική διάσταση, και τόνισε ότι αυτή η αβεβαιότητα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

«Για αυτόν τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει στοχευμένα μέτρα, δημοσιονομικά κοστολογημένα, διατηρώντας εφεδρείες για το μέλλον και για τη διάρκεια της κρίσης. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία σε περίπτωση που η κατάσταση επιμηκυνθεί», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας αναφορές βουλευτών για τα μέτρα που έχουν λάβει άλλες χώρες, ο κ. Κώτσηρας είπε ότι στην Ισπανία η ελάφρυνση ανέρχεται περίπου στα 30 λεπτά για τη βενζίνη και στα 23 λεπτά για το ντίζελ, ενώ «με τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης, για το χρονικό διάστημα που προβλέπουμε, οι ελαφρύνσεις είναι 36 λεπτά μέσο όρο για τη βενζίνη και 20 λεπτά για το ντίζελ». Δεν άκουσα όμως από κανέναν για την υποχρέωση που έχουμε να τηρήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο και τον δείκτη δαπανών, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όσον αφορά την κριτική ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ πριμοδοτούν την επιδότηση, σημείωσε ότι όταν η τιμή αυξηθεί από 1,56 ευρώ το λίτρο σε 2,06 ευρώ το λίτρο, τα έσοδα από τον ΦΠΑ φτάνουν τα 10 ευρώ, ενώ με την επιδότηση επιστρέφονται 20 ευρώ -δηλαδή το ποσό που επιστρέφεται είναι μεγαλύτερο. Επομένως, το επιχείρημα αυτό δεν ισχύει στην πράξη.

«Και θα περίμενα, τουλάχιστον από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι αυτή η μετασυνεδριακή στροφή δεν θα συνεπαγόταν πλήρη παράδοση στον λαϊκισμό και στη μη τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας, καθώς και στην αδυναμία πρόβλεψης της διάρκειας της κρίσης», πρόσθεσε.

Επικρατεί μια αντίληψη στη ΝΔ ότι η κρίση θα διαρκέσει, και επομένως μπορούμε προς το παρόν να λάβουμε μέτρα συντηρητικά, εν αναμονή επιπλέον ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, είπε ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης: «Αυτή η πεποίθησή σας μετατρέπεται σε άλλοθι για να μην λάβετε πιο ριζικά μέτρα ελάφρυνσης για τους πολίτες».

Ο κ. Παρασύρης, εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «τα μέτρα πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικά, με μείωση του ΕΦΚ και ειδικά του ΦΠΑ στα καύσιμα, καθώς και γενικότερη ελάφρυνση σε όλα τα πεδία της ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθεί η συνολική επιβάρυνση της οικονομίας από την αύξηση των τιμών. Αν το πακέτο που ανακοινώνεται αποδειχθεί αναποτελεσματικό, θα χρειαστούν πολύ γενναιότερες παροχές, ενώ οι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον πληθωρισμό και την παγιωμένη ακρίβεια».

Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε ότι τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης υπολείπονται άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Πορτογαλία με 450 εκατ., η Ιρλανδία με 290 εκατ., η Κύπρος με 200 εκατ. και μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στο ρεύμα, η Ιταλία της Μελόνι με 2,8 δισ. (και μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ) και η Ισπανία του Σάντζες με 5 δισ. και μείωση του ΦΠΑ από 21% σε 10% μαζί με έκπτωση στην αντλία.

«Όλες οι χώρες αναγνωρίζουν την επείγουσα ανάγκη για διαρθρωτικά μέτρα και όχι επιφανειακές λύσεις. Η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ δεν είναι επινόηση της αντιπολίτευσης, αλλά μια πολιτική που υιοθετούν ακόμη και κυβερνήσεις της δικής σας πολιτικής οικογένειας», κατέληξε ο κ. Παρασύρης.

Την εκτίμηση ότι τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους είναι «ανεπαρκέστατα και σε λάθος κατεύθυνση» διατύπωσε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς. Όπως τόνισε, «κεντρική κυβερνητική επιλογή είναι η επιδότηση της ακρίβειας. Αφήνουν την ακρίβεια να εκδηλωθεί και επικουρούν ένα κομμάτι των καταναλωτών για να ανταποκριθεί στις υψηλές τιμές. Δεν τη χτυπάνε στη ρίζα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε ότι το επιχείρημα περί ευρωπαϊκών περιορισμών δεν ευσταθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι άλλες χώρες που πήραν μέτρα, τι ακριβώς κάνουν; Παρανομούν;». Παρέθεσε δε συγκεκριμένα παραδείγματα ευρωπαϊκών παρεμβάσεων: «Η Κύπρος προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα και του ΕΦΚ, η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ιταλία μείωσε τον ΕΦΚ στη βενζίνη και η Ιρλανδία προχώρησε, επίσης, σε φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα».

«Ασπιρίνες» χαρακτήρισε ο εισηγητής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης τα μέτρα της κυβέρνησης. Ανέδειξε, μάλιστα, τις ευθύνες των κομμάτων, που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, για τη μετατροπή -όπως είπε- της χώρας σε ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που επιδιώκουν να ελέγξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής. Ευθύνεστε για τη στήριξη των ευρωνατοϊκών σχεδιασμών, και σήμερα, «έρχεστε να πετάξετε κάποιες παιδικές ασπιρινούλες στον ελληνικό λαό, να τον ξεγελάσετε, να προσπαθήσετε να αντιπαρατεθείτε για το ποιός θα μπορούσε, με καλύτερο περιτύλιγμα, να προσφέρει την ίδια ασπιρίνη, που δεν κάνει τίποτα στα τεράστια προβλήματα», είπε ο κ. Τσοκάνης.

Αυτό το νομοσχέδιο λέει ότι, μόνο τα λαϊκά στρώματα πρέπει να χάσουμε από την κρίση, που θα κάνει τη χώρα φτωχότερη, υποστήριξε ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Το μόνο που λέτε στα λαϊκά στρώματα είναι ότι δεν θα χάσουνε όσα θα χάνανε, χωρίς εσάς. Χρησιμοποιείτε τον λαϊκό κόσμο ως “αμορτισέρ” την ώρα που κοινωνικές ομάδες που θεωρείτε δικές σας, δεν επηρεάζονται, είπε ο κ. Τσακαλώτος.

Για συνέχεια της «ληστρικής» φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης έκανε λόγο ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλειος Βιλιάρδος, σύμφωνα με τον οποίο, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε από το 2019 κατά 11%, ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 54%. «Με δεδομένο τον υψηλότερο πληθωρισμό που θα προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η φορολογική αισχροκέρδεια του κράτους θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, πόσω μάλλον όταν επιβάλλεται φόρος στον φόρο. Όπως ο Φ.Π.Α. στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ενώ, ως συνήθως ,η κυβέρνηση θα μοιράσει ξανά ένα μικρό κλάσμα των αυξημένων εσόδων της. Έτσι θα μειωθούν ακόμα μία φορά τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων» τόνισε ο κ. Βιλιάρδος. Για τα μέτρα της κυβέρνησης είπε ότι είναι θετικά, αλλά ανεπαρκή και αποσπασματικά, και πρότεινε τη μείωση τόσο του ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή από το 24% στο 15% όσο και του ΕΦΚ.

Όσο αυξάνουν οι τιμές λόγω της κρίσης αυξάνεται ο ΦΠΑ, και το κράτος πλουτίζει, σημείωσε ο αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας, τονίζοντας ότι αντί να επιστρέψει αυτό τον πλούτο, το κράτος μοιράζει “ψίχουλα”. Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να μειώσει τον ΕΦΚ όπως άλλες χώρες της ΕΕ αντί να επιλέγει την “ελεημοσύνη” των επιδομάτων. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τέτοια μέτρα είπε ο κ. Βορύλλας.

Η κυβέρνηση πρέπει να καταδικάσει ρητά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς, από εκεί ξεκίνησε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και η άνοδος του πετρελαίου, είπε ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας. Για τις προβλέψεις της ΠΝΠ, είπε ότι εκφράζει επιφυλάξεις και εκτίμησε ότι πρόκειται για ανεπαρκή ημίμετρα, που στην πραγματικότητα είναι χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία ξαναδίνει πίσω στους φορολογούμενους. Σύμφωνα με τον κ. Καζαμία, «δεν θα έπρεπε η επιδότηση να είναι το κύριο μέτρο, αλλά το πλαφόν στα κέρδη», και αυτό, να περιλαμβάνει και τα κέρδη των διυλιστηρίων, με ταυτόχρονη μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα.

«Πρόβλημα στην Ουκρανία, κρίση στη Μέση Ανατολή και τελικά, στα δύσκολα, η απάντηση είναι: Νέα Δημοκρατία» είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Δ. Μαρκόπουλος. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, η οποία πάντοτε παρουσιάζει συνεκτικά σχέδια, πάντοτε υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος ώστε η χώρα μας να μην ξαναμπλεχτεί σε περιπέτειες, και πάντοτε φέρνει μέτρα τα οποία ανακουφίζουν όλο το φάσμα και κυρίως τους αδύναμους, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος.

Σημειώνεται ότι στη συζητούμενη ΠΝΠ περιλαμβάνονται μέτρα υπέρ των αγροτών. Όπως είπε ο παριστάμενος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρ. Κέλλας, περιλαμβάνουν οικονομική ενίσχυση στους επαγγελματίες αγρότες για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα λιπάσματα, αλλά και αποζημίωση στους παραγωγούς τυριού της Λέσβου λόγω εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Σύμφωνα με το ΓΛΚ, οι δαπάνες των μέτρων της ΠΝΠ ανέρχονται σε 206 εκατ. ευρώ, και αναλύονται ως ακολούθως: