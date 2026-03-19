Προς αναστολή οι κινητοποιήσεις των πρατηριούχων, «λευκός καπνός» από τη συνάντηση με Θεοδωρικάκο – Yπόσχεση για voucher 3.000 ευρώ

Εκτονώνεται η ένταση στην αγορά καυσίμων, καθώς βγήκε «λευκός καπνός» από τη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών πρατηριούχων καυσίμων παρουσία της προέδρου της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς Δέσποινας Τσαγγάρη.

Οι πρατηριούχοι προσανατολίζονται να μην υλοποιήσουν την απόφαση για κινητοποιήσεις αν και από τη συνάντηση στο ΥΠΑΝ με τον Τάκη Θεοδωρικάκο δεν προέκυψε πρόθεση αλλαγής του μοντέλου θέσπισης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των καυσίμων, μέτρο που ισχύει μέχρι τον Ιούνιο.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ) και η ΠΟΠΕΚ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων) είχαν προγραμματίσει συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης για τη συζήτηση του αιτήματός τους να μην υπολογίζεται ο ΦΠΑ στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση (δηλαδή, τα 0,12 ευρώ ανά λίτρο να είναι χωρίς τον φόρο).

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση υπήρξε δέσμευση να χορηγηθεί στους πρατηριούχους voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μέτρο προωθείται ως αντιστάθμισμα σε προτάσεις του κλάδου.

Η απόφαση για τις κινητοποιήσεις αναμένεται να ληφθεί από τις γενικές συνελεύσεις των Ομοσπονδιών. Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή 31 Ενώσεων Μελών της σχετικά με το ύψος του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα που επέβαλε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026. Οι πρατηριούχοι έχουν αντιδράσει έντονα καταγγέλλοντας την επιβολή «ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων» και γι’ αυτό αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα ενώ η έναρξη των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνάντησης με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.