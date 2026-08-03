Προς ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Μέσω του ΕΣΠΑ αναμένεται να λάβει 49.980.000 ευρώ η δράση «Πρώιμη Παιδική» Παρέμβαση για παιδιά ηλικίας 0 – 6 ετών με αναπηρία, μετά από απόφαση του Νίκου Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, από τον Νίκο Παπαθανάση εκδόθηκε πρόσκληση ένταξης της δράσης «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση» στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

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Το έργο συνιστά ολοκληρωμένη δράση παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών (όπως διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σύνδρομο Down, νοητική δυσλειτουργία, διαταραχή ακοής ή/και όρασης, διαταραχές λόγου ή/και ομιλίας και κινητικές δυσκολίες), περιλαμβάνοντας εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου προληπτικών εξετάσεων, αλλά και θεραπειών, το οποίο ακολουθεί το οικογενειοκεντρικό μοντέλο παρέμβασης –σχεδιάζεται από κοινού με την οικογένεια– και βελτιώνει τη σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών της οικογένειας και του παιδιού, κατά προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού, καθώς και στον εξειδικευμένο χώρο του παρόχου (όταν απαιτείται), πάντα με την ενεργό συμμετοχή των γονέων ή/και των φροντιστών του.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ακολουθούν την καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειας και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: