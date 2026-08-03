S&P Global: Ανέκαμψε η ελληνική μεταποίηση τον Ιούλιο – Στις 54,3 μονάδες ο PMI

Στις 54,3 μονάδες έκλεισε τον Ιούλιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI), τιμή υψηλότερη από τις 53,8 μονάδες του Ιουνίου, υποδεικνύοντας έντονη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον τομέα παραγωγής αγαθών. Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε για τρίτο συνεχή μήνα και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με έρευνα της S&P Global, η ταχύτερη αύξηση των επιπέδων παραγωγής στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών οδήγησε στην εντονότερη συνολική ανάκαμψη τον Ιούλιο. Η παραγωγή στη μεταποίηση αυξήθηκε λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από την πλευρά των πελατών και της αυξημένης εισροής νέων παραγγελιών, καθώς ορισμένες εταιρείες ανέφεραν επίσης πιο αποδοτικές διαδικασίες. Ο ρυθμός αύξησης ήταν έντονος και ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

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Η περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών υποστήριξε την αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αντίστοιχος με τον Ιούνιο και εντονότερος από την τάση που επικρατεί στην έρευνα. Μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα ανάφεραν πολλές φορές ότι οι αυξημένες εισροές πωλήσεων οφείλονταν στην εντονότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και στην απόκτηση νέων πελατών, ιδιαίτερα από τις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα έξι μηνών και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2025.

Κατ’ αναλογία με τις έντονες συνθήκες ζήτησης, οι κατασκευαστές αύξησαν τα επίπεδα απασχόλησης στο ξεκίνημα του τρίτου τριμήνου. Ο αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε με ισχυρό ρυθμό, ο οποίος ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2025 και διαμορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζομένων ήταν επαρκής ώστε να ανταποκρίνονται στις εισερχόμενες εργασίες, καθώς ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησε για δεύτερο συνεχή μήνα τον Ιούλιο. Ωστόσο, η μείωση ήταν οριακή.

Εν τω μεταξύ, οι λειτουργικές δαπάνες εξακολούθησαν να αυξάνονται με ιστορικά αυξημένο ρυθμό, παρά τη μείωση της αύξησης του κόστους τον Ιούλιο με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

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Οι εταιρείες ανέφεραν στο πλαίσιο της έρευνας ότι η αύξηση των τιμών εισροών προήλθαν από το υψηλότερο κόστος των υλικών και της ενέργειας. Παρότι οι εταιρείες ανέφεραν ότι κατέβαλαν προσπάθειες μετακύλισης του υψηλότερου κόστους στους πελάτες, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων εκροών εξασθένησε για δεύτερο συνεχή μήνα τον Ιούλιο καταγράφοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών (ωστόσο παρέμεινε αισθητά υψηλότερος από την τάση που επικρατεί στην έρευνα).

Σε ό,τι αφορά τις αγορές, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τις αγορές εισροών με έντονο ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο. Οι εταιρείες επιδίωξαν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις παραγωγής και προσάρμοσαν προς τα πάνω την αγοραστική τους δραστηριότητα, ενώ ορισμένες ανέφεραν επίσης τις προσπάθειές τους για δημιουργία αποθεμάτων. Τα αποθέματα προμηθειών συρρικνώθηκαν για τέταρτο συνεχή μήνα, και με ταχύτερο ρυθμό. Η μείωση οφειλόταν εν μέρει στη νέα σημαντική επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης εισροών, λόγω των καθυστερήσεων στις μεταφορές και των ελλείψεων από την πλευρά των προμηθευτών.

Σε αντίθεση με τα αποθέματα αγορών, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων αυξήθηκαν και πάλι τον Ιούλιο. Στην πραγματικότητα, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008.

Τέλος, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να προβλέπουν αύξηση των επιπέδων παραγωγής μέσα στο επόμενο έτος. Ο βαθμός εμπιστοσύνης υποχώρησε ελαφρώς από τον Ιούνιο, ωστόσο παρέμεινε ιστορικά ισχυρός. Σύμφωνα με αναφορές, η αισιοδοξία υποστηρίχθηκε από τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων.