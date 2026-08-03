Επιδείνωση στα ενεργειακά θα φέρει νέα σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Η Μεσόγειος πλέον στους πιθανούς στόχους

Στην αποκορύφωσή του ενδέχεται να φτάσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς παρατηρείται κινητοποίηση των ΗΠΑ και του Ιράν εν μέσω πρωτοφανών απειλών εκατέρωθεν.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε ότι από εδώ και πέρα για κάθε τάνκερ που θα πλήττουν οι Ιρανοί, οι ΗΠΑ θα επιτίθενται σε ένα ενεργειακό σταθμό ή μια γέφυρα στο ίδιο το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, διαρκείς κινήσεις στρατιωτικού υλικού παρατηρούνται ανά την περιοχή. Μέσα στο ίδιο το Ιράν υπήρξαν μαρτυρίες ότι ο στρατός διασπείρει πυρομαχικά και οπλικά συστήματα για να τα προστατεύσει από βομβαρδισμούς. Κινήσεις ιρανικών τεθωρακισμένων και πυροβολικού παρατηρήθηκαν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, στο έδαφος του οποίου γίνονται ήδη διαρκείς επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ απηύθυναν σύσταση στους πολίτες τους που βρίσκονται σε όλη τη Μέση Ανατολή να αποφύγουν στο εξής σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οι πτήσεις μπορεί να αναβληθούν.

Όλα τα παραπάνω τείνουν προς μια νέα μαζική αντιπαράθεση, όπως στις αρχές του πολέμου την άνοιξη. Το πρόβλημα είναι ότι αν οι ΗΠΑ κάνουν όντως πράξη τις απειλές τους και πλήξουν ενεργειακούς στόχους, τότε η αντίδραση του Ιράν αναμένεται να είναι σε είδος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τεχεράνη έχει ήδη διαμηνύσει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα στοχεύσει ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και πολύτιμους σταθμούς αφαλάτωσης. Στο παιχνίδι πλέον έχουν μπει και οι Χούθι, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα.

Άλλωστε, ήδη τις τελευταίες εβδομάδες επλήγησαν μεγάλες πετρελαϊκές μονάδες στη Σαουδική Αραβία, όπως το διϋλιστήριο στο Τζιζάν, που τέθηκε εκτός λειτουργίας, και ο σταθμός επεξεργασίας του Αμπκαΐκ που δέχτηκε ζημιές.

Σύμφωνα με το Axios, η Σαουδική Αραβία μετέφερε στην Ουάσιγκτον τις ανησυχίες της ενόψει μιας νέας αμερικανικής επιχείρησης. Πράγμα λογικό, αφού φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco είναι ευάλωτες.

Δεν αποκλείονται στόχοι και στη Μεσόγειο

Παράλληλα, προβληματισμό δημιουργεί η πρόσφατη επίθεση με drones στο σταθμό LNG της Αιγύπτου στη Νταμιέτα. Ήταν η πρώτη φορά που δέχεται πλήγμα μια υποδομή στη Μεσόγειο, πράγμα που αναδεικνύει το βεληνεκές του ιρανικού άξονα.

Η εν λόγω εξέλιξη προκαλεί μοιραία μια ορισμένη ανησυχία και στην Ελλάδα με την Κύπρο. Να σημειώσουμε ότι η Νταμιέτα είναι ο σταθμός που έχει επιλεγεί για να φτάσει το φυσικό αέριο από τα κυπριακά κοιτάσματα μέσω αγωγού, ώστε να εξαχθεί.

Στο ιρανικό «μενού» βρίσκονται πιθανώς στόχοι σε χώρες μέσω των οποίων επιχειρεί η αμερικανική αεροπορία και το ναυτικό. Ο φόβος δεν έχει να κάνει μόνο με ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις, αλλά ίσως περισσότερο με τα drones. Αυτή τη στιγμή ουδείς γνωρίζει από που ακριβώς προήλθαν τα drones που χτύπησαν τη Νταμιέτα, την οποία χωρίζει σημαντική απόσταση από το Ιράν, το Ιράκ και την Υεμένη.

Η επίθεση στην Αίγυπτο φανερώνει ότι η Τεχεράνη ενδεχομένως επιθυμεί να επεκτείνει γεωγραφικά τη σύγκρουση και να προκαλέσει κόστος για παίκτες που μέχρι τώρα έμειναν στο απυρόβλητο. Το αν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει περισσότερα πλήγματα σε τόσο μακρινά σημεία, αποτελεί ανοικτό ερώτημα.

Εν μέσω όλης αυτής της κινητοποίησης απομένει να φανεί αν ο Τραμπ θα κάνει πράξη την απειλή του, ή αν πρόκειται για απλή τακτική πίεσης για να δεχτεί η Τεχεράνη μια διπλωματική λύση.

Πάντως, αμερικανικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι ο Τραμπ έχει απηυδήσει με την κατάσταση και εξέφρασε αγανάκτηση στο επιτελείο του. Ο πρόεδρος δεν διαβλέπει κάποια εύκολη λύση στρατιωτικά ή διπλωματικά, με το χρόνο να λειτουργεί ενάντιά του καθώς οι βουλευτικές εκλογές είναι σε μερικούς μήνες.