Πρώτη η ΖΕΝΙΘ στην προμήθεια φυσικού αερίου το Νοέμβριο – Η εικόνα στην αγορά

Το νέο δελτίο της για την αγορά φυσικού αερίου δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), όπου καταγράφονται τα μερίδια των εταιρειών ανά περιοχή το Νοέμβριο 2025.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου έφτασε το Νοέμβριο τις 1.023 GWh, εκ των οποίων την πλειοψηφία (508 GWh) είχε ο βιομηχανικός τομέας. Την εικόνα συμπλήρωσαν οι οικιακοί πελάτες με 390 GWh και οι εμπορικοί με 115 GWh.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σύνολο των δικτύων διανομής της ENAON EDA, η εταιρεία ΖΕΝΙΘ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς βάσει ενεργών σημείων παράδοσης, ήτοι 39,37% (253.932 σημεία παράδοσης). Δεύτερη σε πλήθος εκπροσωπούμενων σημείων (168.423 σημεία) είναι η εταιρεία ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ, με μερίδιο αγοράς στα 26,11%. Η εταιρεία PROTERGIA έχει το αμέσως επόμενο μερίδιο με 56.381 εκπροσωπούμενα σημεία (8,74%).



Ως προς την κατανάλωση, η ΖΕΝΙΘ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ήτοι 27,84% (283.030 MWh), με δεύτερο μερίδιο αγοράς της εταιρείας PROTERGIA στα 21,73% (176.678 MWh) και τρίτο μερίδιο της εταιρείας ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ στα 18,35% (186.557 MWh).



Στην Αττική, το μεγαλύτερο ποσοστό των σημείων παράδοσης (67,17%) και κατανάλωσης (62,91%) εκπροσωπείται από την εταιρεία ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ (πρώην ΕΠΑ Αττικής). Παρόλα αυτά καταγράφηκε η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2024 στα μερίδια αγοράς της εταιρείας ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ και ως προς τα σημεία παράδοσης και ως προς την κατανάλωση , ήτοι -2,80% και -8,51% αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτες θετικές μεταβολές ως προς τα μερίδια αγοράς βάσει σημείων παράδοσης παρουσίασαν η PROTERGIA και η ΔΕΗ (+1,25% και+1,23% αντίστοιχα), ενώ αντίστοιχα ως προς τα μερίδια αγοράς βάσει κατανάλωσης η PROTERGIA και η ΔΕΠΑ (+3,61% και +2,63%).



Στην Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, περιοχές που συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα (64,99% των συνολικών σημείων παράδοσης), η εταιρεία ΖΕΝΙΘ (πρώην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας) παραμένει ο δεσπόζων Προμηθευτής, με συνολικά 241.933 σημεία παράδοσης (57,36%) και συνολική κατανάλωση στις 250.050 MWh (51,55%).



Πάρα ταύτα, η εταιρεία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στα μερίδια αγοράς και ως προς τα σημεία παράδοσης και ως προς την κατανάλωση συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2024, ήτοι -5,79% και -7,25% αντίστοιχα. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεριδίων αγοράς ως προς τα σημεία παράδοσης παρουσίασαν η PROTERGIA (+2,76%), ο ΗΡΩΝ (+2,33%) και η ΔΕΗ (+1,51%), ενώ ως προς την κατανάλωση οι εταιρείες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και PROTERGIA σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου (+2,74% και +2,16% αντίστοιχα).

Στα δίκτυα στη Λοιπή Ελλάδα πέρα από τα υφιστάμενα δίκτυα της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Πελοποννήσου τον Νοέμβριο 2024 ενεργοποιήθηκε το Δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η εταιρεία ΖΕΝΙΘ εκπροσωπούσε έναν (1) Εμπορικό Πελάτη με κατανάλωση στις 1.228 kWh. Τον Νοέμβριο 2025 εκπροσωπούνται πλέον εννιακόσοι πενήντα οκτώ (958) Πελάτες – 955 Οικιακοί και 3 Εμπορικοί – από εννέα (9) Χρήστες Διανομής (ήτοι ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ, PROTERGIA, ΗΡΩΝ, ΔΕΗ, ΖΕΝΙΘ, ENERWAVE, ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, NRG και VOLTON) με κατανάλωση στις 1.075 MWh.