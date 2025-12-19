Πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ για γεωργούς που δεν έλαβαν την βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτων στο Κτηματολόγιο

Πρωτοβουλία για να αποκαταστήσει αδικίες ενεργών γεωργών, πήρε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς πολλοί αγρότες, ενώ καλλιεργούν γεωργικές εκτάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, στερήθηκαν την καταβολή βασικής ενίσχυσης λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι γεωργοί αυτοί δεν θα αποκλείονται από την βασική ενίσχυση λόγω των εκκρεμοτήτων στο Κτηματολόγιο.

Η ρύθμιση καλύπτει περιπτώσεις όπου:

δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η καταχώριση τίτλων κυριότητας (όπως παραχωρητήρια από αναδασμούς ή διανομές),

εκκρεμεί η μεταγραφή ή κύρωση/έκδοση διοικητικής μεταβίβασης της κυριότητας από το Δημόσιο που θεμελιώνουν δικαιώματα επί γεωργικών εκτάσεων,

έχει εκδοθεί απόφαση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης, που αναγνωρίζει εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του παραγωγού, αλλά η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στα στοιχεία του Κτηματολογίου, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάρτησης των αρχικών εγγραφών για την περιοχή.

Η ρύθμιση θα εισάγει μεταβατικό μηχανισμό τεκμαιρόμενης επιλεξιμότητας των γεωργών αυτών, που θα βασίζεται:

σε διοικητικά ή συμβολαιογραφικά έγγραφα, τίτλους και πράξεις,

σε αποδοχή ένστασης ή αντιρρήσεως από την αρμόδια Επιτροπή του Κτηματολογίου,

σε στοιχεία από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και λοιπές αποδείξεις πραγματικής καλλιέργειας.

Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία διασφαλίζει την προσωρινή αναγνώριση των δικαιωμάτων έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες στο Κτηματολόγιο, αποτρέποντας τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό δικαιούχων από ενισχύσεις που αποδεδειγμένα δικαιούνται.