Προϋπολογισμός Ιανουαρίου 2026: Με πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ η αφετηρία της χρονιάς

Σε πλεόνασμα 3,510 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα τον Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 είχε τεθεί στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,751 δισ. ευρώ, ενώ για τον Ιανουάριο 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 1,980 δισ. ευρώ.

Tο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού έκλεισε με πλεόνασμα 2,287 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 543 εκατ. ευρώ και πλεονάσματος 758 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2025. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, εξαιρώντας 1,272 δισ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης και 379 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι των στόχων του προϋπολογισμού εκτιμάται σε 108 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ήταν πλησίον των στόχων, παρουσιάζοντας αύξηση 33 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,136 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 6,103 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,207 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 6,136 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 795 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 492 εκατ. ευρώ, με την ανακοίνωση να αποδίδει την απόκλιση στην επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 306 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Διευκρινίζεται ότι η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Στα έσοδα του Ιανουαρίου καταγράφηκαν, όπως αναφέρεται, τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια. Ποσό 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι», συνοδευόμενο από ισόποση επιστροφή φόρου. Ακολούθως, το ίδιο ποσό αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Στο μηνιαίο δελτίο καταγράφονται επίσης μεταβιβάσεις 52 εκατ. ευρώ (έναντι στόχου 172 εκατ. ευρώ) και έσοδα από «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» 507 εκατ. ευρώ (έναντι στόχου 96 εκατ. ευρώ). Για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα έσοδα ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 130 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,850 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο 2026 και εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,710 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (5,560 δισ. ευρώ). Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 οι δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,383 δισ. ευρώ, με την ανακοίνωση να αποδίδει τη διαφορά κυρίως στον ετεροχρονισμό μεταβιβάσεων προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,331 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τον ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης ύψους 1,272 δισ. ευρώ. Στις επενδυτικές δαπάνες, οι πληρωμές ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 379 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 309 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025. Στο μηνιαίο δελτίο αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 217 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 549 εκατ. ευρώ και δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 209 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 256 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ακόμη ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους οι φορείς αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους και ότι τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.