Πτώση 2,1% στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Κατά 2,1% μειώθηκε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται σε ορισμένες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών.

Οι μεταβολές των δεικτών είναι οι εξής:

Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 5,8%. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,5%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,7% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μηδενική μεταβολή σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.