«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε supercars: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες – Δείτε εικόνες

Μία τεράστια επιχείρηση έστησε η ΑΑΔΕ που πραγματοποίησε ελέγχους σε πολυτελή αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα, με τα αποτελέσματα να προκαλούν αίσθηση. Μέσα σε λίγες ημέρες, δεσμεύτηκαν συνολικά 229 supercars με ξένες πινακίδες, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με βάση στοιχεία από διόδια και τελωνεία, αλλά και με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων που εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις. Οι έλεγχοι έγιναν σε όλη τη χώρα, με εφόδους σε πάρκινγκ, αντιπροσωπείες, μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές με έντονη κίνηση και δημοφιλείς επιχειρήσεις.

Στη λίστα των οχημάτων που δεσμεύτηκαν υπάρχουν μερικά από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα στον κόσμο, όπως Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi και Ferrari, με κάποια από αυτά να φτάνουν σε αξία ακόμη και τις 750.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν είναι πολλές και σοβαρές. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν αυτοκίνητα που δεν είχαν ταξινομηθεί κανονικά, κυκλοφορούσαν από άτομα που δεν είχαν το δικαίωμα, είχαν δηλωθεί με χαμηλότερη αξία ή υπήρχαν θέματα με το «πόθεν έσχες» και τη φορολογική κατοικία των κατόχων.

Μάλιστα, σε έναν από τους ελέγχους εντοπίστηκε και ποσότητα κοκαΐνης μέσα σε όχημα, ενώ βρέθηκαν και αυτοκίνητα με πειραγμένους αριθμούς πλαισίου, που πιθανόν να είναι κλεμμένα. Τα πρόστιμα αναμένεται να βεβαιωθούν μόλις ολοκληρωθεί πλήρως ο έλεγχος όλων των υποθέσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή αμάξια πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, εντοπίζοντας σωρεία παραβάσεων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, με βάση πληροφορίες από διόδια και τελωνεία και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, σχεδιάστηκε πανελλαδική δράση στοχευμένων ελέγχων σε αυτά τα αμάξια.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες, μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές που εδρεύουν δημοφιλείς επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας.

Οι έλεγχοι οδήγησαν στη δέσμευση 229 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ. Στη λίστα με τα δεσμευμένα οχήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά LAMBORGHINI, PORSCHE, MERCEDES, BENTLEY, AUDI, FERRARI, όλα πολυτελή, με αξίες που φτάνουν μέχρι και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα.

Οι παραβάσεις αφορούν -μεταξύ άλλων- μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων.

Επιπλέον, καταγράφηκαν και άλλα οικονομικά και μη εγκλήματα, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη σε ένα όχημα, αλλά και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, πιθανόν κλεμμένα.

Τα πρόστιμα θα καταλογιστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.