Σε διαδικασία fast track από την ΕΕ το «παγωμένο» καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Το έργο συμπεριλήφθηκε στις Οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους από την Κομισιόν
Ηλεκτρική διασύνδεση
Φωτογραφία: Eurokinissi
Χάρης Αποσπόρης

Σε διαδικασία fast track θα μπουν τα οκτώ μεγάλα διασυνοριακά έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που χαρακτηρίζει η ΕΕ ως ενεργειακές λεωφόρους.

Συγκεκριμένα, χθες η Κομισιόν δημοσίευσε το νέο Πακέτο της ΕΕ για τα Δίκτυα, πρωτοβουλία στην οποία εντάσσονται και οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, περιλαμβάνεται ο Great Sea Interconnector, δηλαδή το γνωστό καλώδιο του ΑΔΜΗΕ που θα ενώσει Ελλάδα και Κύπρο.

Η Κομισιόν δίνει έμφαση στην ταχεία υλοποίηση των οκτώ λεωφόρων, καθώς θα λάβουν στο εξής καθεστώς προτεραιότητας τόσο κοινοτικά, όσο και εθνικά. Παράλληλα, θα χρειαστεί ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία και θα προσφερθεί σημαντική τεχνική βοήθεια και συντονισμός.

Πάντως, η Κομισιόν δεν απέφυγε να αναφερθεί στις επιπλοκές που αντιμετωπίζει ο Great Sea Interconnector εδώ και ένα χρόνο, ως αποτέλεσμα των τουρκικών απειλών και της διχογνωμίας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, παρατηρεί στο κείμενο ότι «η πρόοδος στον GSI παρεμποδίστηκε λόγω του περίπλοκου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με πιθανές επιπτώσεις για το χρονοδιάγραμμα και το κόστος. Η στρατηγική αξία του έργου φανερώνει τη σημασία του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να βεβαιωθεί η ολοκλήρωσή του».

Η Κομισιόν θα συνεχίσει να στηρίζει ισχυρά πολιτικά και τεχνικά το έργο σε στενή συνεργασία με την κυπριακή προεδρία το 2026. Αυτό περιλαμβάνει ειδικές συναντήσεις και συζητήσεις με πρόσθετη έμφαση στην αντιμετώπιση των γεωπολιτικών πτυχών, επισημαίνεται.

Τέλος, ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα έργα που αφορούν το ηπειρωτικό κομμάτι της ΝΑ Ευρώπης, λόγω των υψηλών τιμών ηλεκτρισμού που χαρακτηρίζουν την περιοχή σε σύγκριση με την υπόλοιπη ήπειρο.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι τα ήδη σχεδιασμένα έργα διασυνδέσεων πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα, πράγμα στο οποίο θα συμβάλει η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί. Ταυτόχρονα, στέκεται στην ανάγκη για περισσότερες μονάδες αποθήκευσης, ώστε να υπάρχει καλύτερη ευελιξία στο σύστημα και να εξομαλύνονται οι τιμές της χονδρικής.

Μακρο-οικονομία
