Σε εξαίρεση της φέτας, του ελαιόλαδου και των ελιών από τους δασμούς 15% μέχρι το τέλος του έτους ελπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς

Να εξαιρεθούν η φέτα, το ελαιόλαδο και η βρώσιμη ελιά από τον δασμό 15% που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος του 2025, ελπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς, όπως δήλωσε στο newsit.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Συμεών Διαμαντίδης.

«Ήδη το παλεύουμε αυτό και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι από το τέλος της φετινής χρονιάς θα υπάρξει εξαίρεση από τους αμερικανικούς δασμούς για τα συγκεκριμένα προϊόντα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ. Όπως εξήγησε, υπάρχει κάποια καθυστέρηση στις σχετικές διαπραγματεύσεις, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή την περίοδο επικεντρώνεται στην προσπάθεια επίλυσης διεθνών συγκρούσεων.

Ως «μία συμφωνία που μπορούμε να αντέξουμε» χαρακτήρισε ο κ. Διαμαντίδης τη συμφωνία του Τραμπ με την ΕΕ για τους δασμούς στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όπως διευκρίνισε, «το 15% είναι διαχειρίσιμο για τις επιχειρήσεις, καθώς θα κάνουμε εμείς μια έκπτωση, θα κάνουν και οι αγοραστές μας στην Αμερική, ενώ ένα μικρό μέρος θα το επωμιστεί ο Αμερικανός καταναλωτής. Δεν είναι τέλεια συμφωνία, αλλά ούτε και κακή – είναι κάτι ενδιάμεσο που μπορούμε να διαχειριστούμε».

Τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, δείχνουν ότι οι αγορές ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ δε θα επηρεαστούν από τον νέο δασμολογικό χάρτη. «Αυτό, όμως, θα το δούμε πιο ξεκάθαρα μέσα στο επόμενο εξάμηνο, όταν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ θα έχουν αρχίσει να νιώθουν τις συνέπειες των δασμών. Προς το παρόν υπάρχουν ακόμα αποθέματα και παλιές εισαγωγές, οπότε δεν έχουν καταγραφεί επιπτώσεις. Σε βάθος, όμως, εξαμήνου θα ξανακάνουμε τον απολογισμό και θα δούμε αν οι δασμοί μείωσαν την κατανάλωση».

Στροφή σε νέες αγορές

Οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν ήδη στραφεί σε νέες αγορές, όπως η Ινδία, ο Καναδάς και χώρες της Λατινικής Αμερικής, όχι όμως με στόχο να καλύψουν πιθανές απώλειες από την αμερικανική αγορά.

«Πάντα κινούμαστε εξωστρεφώς, αλλά τώρα οι ενέργειες εντείνονται προς αυτές τις χώρες ώστε, αν υπάρξουν απώλειες, να εξισορροπηθούν. Δεν γίνεται για να ισοφαρίσουμε τις απώλειες από τις ΗΠΑ, αλλά για να αυξήσουμε συνολικά τις εξαγωγές μας», σημείωσε ο κ. Διαμαντίδης στο newsit.gr.

Για το 2025, εκτιμάται ότι οι εξαγωγές θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2024, ενώ για το 2026 προβλέπεται αύξηση της τάξης του 5% έως 10%.

Στήριξη από την Πολιτεία και την ΕΕ

