Σε λειτουργία μπαίνει ξανά το τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης

Μετά από μια περίοδο επτά μηνών, το πλωτό τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης τίθεται ξανά σε λειτουργία σήμερα, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια Gastrade.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο παρουσιάστηκε βλάβη που οδήγησε στη διακοπή του. Αρχικά η Gastrade είχε προσδιορίσει τη 15η Αυγούστου ως ημερομηνία επιστροφής του τερματικού LNG της Αλεξανδρούπολης, όμως εν τέλει θα ξαναλειτουργήσει μερικές ημέρες νωρίτερα, δηλαδή από σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το τερματικό θα λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα στο 25% από τώρα μέχρι την 1η Οκτωβρίου, όταν δηλαδή ξεκινά το νέο έτος φυσικού αερίου. Οι υπηρεσίες του θα διατίθενται με μέγιστη δυναμικότητα αεριοποίησης 41,5 GWh/ημέρα, και εφεδρική κάλυψη σε σχέση με τις αντλίες υψηλής πίεσης.

Στη συνέχεια, θα δουλέψει σε υψηλότερους ρυθμούς, αν και ενδέχεται να παραμείνουν λειτουργικοί περιορισμοί για σύντομο χρονικό διάστημα.

Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα θα είναι σε θέση να παρέχει ποσότητες αερίου στην εγχώρια και περιφερειακή αγορά κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες όπως η Βουλγαρία που στηρίζονται στις εισαγωγές LNG για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

