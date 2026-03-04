Μακρο-οικονομία

Σε τροχιά ολοκλήρωσης το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των προορισμών και η διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας
Η σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Η σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας.

Ειδικότερα, κεντρικός άξονας του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό αποτελεί η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και η επιτάχυνση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης.

Σε ευρεία σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, της Υπουργού Τουρισμού, κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Νίκου Ταγαρά, του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων κ. Πέτρου Βαρελίδη, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη και της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Βάσιας Κουτσούκου, δόθηκε έμφαση στη νέα φιλοσοφία του πλαισίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της χωρικής εξισορρόπησης της τουριστικής δραστηριότητας, με στόχο τη μείωση των πιέσεων σε κορεσμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων, εναλλακτικών και θεματικών προορισμών. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την ποιότητα και τη βιωσιμότητα, αποτελεί βασική προτεραιότητα της νέας στρατηγικής.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισαν ότι η παρουσίαση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται στις αρχές Απριλίου, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της ΚΥΑ εντός Μαΐου.

Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που θα συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή, θέτοντας σταθερές βάσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον.

Μακρο-οικονομία
