Σε χαμηλό ενός έτους η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Νέα πτώση σημειώθηκε τη Δευτέρα (18.8.2025) στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, η οποία βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο αναφοράς TTF βρέθηκε προσωρινά χθες ελάχιστα πάνω από τα 30 ευρώ/MWh, με ορατή την προοπτική να σπάσει αυτό το ψυχολογικό φράγμα προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η τιμή του φυσικού αερίου επανήλθε λίγο ψηλότερα.

Συγκριτικά, το TTF εμπορευόταν ακόμα και στα 42,5 ευρώ τους τελευταίους τρεις μήνες, με ένα μέσο όρο κοντά στα 35 ευρώ.

Βασική αιτία για την πτώση αποτελεί ο σχετικά άνετος εφοδιασμός της Ε.Ε. με φυσικό αέριο. Οι αποθήκες της Γηραιάς Ηπείρου είναι αυτή τη στιγμή γεμάτες κατά πάνω από 73%, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναμένεται πρόβλημα με την αναπλήρωσή τους στο μεσοδιάστημα μέχρι να ξεκινήσει η νέα χειμερινή περίοδος στα τέλη Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. δεν ανταγωνίζεται φέτος έντονα με την Ασία για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αφού η ζήτηση σε χώρες όπως η Κίνα είναι μειωμένη.

Μεγάλες εξελίξεις παρατηρούνται στην πλευρά της προσφοράς, καθώς οι ΗΠΑ αυξάνουν συνεχώς την παραγωγή του LNG, με τη βοήθεια νέων σταθμών υγροποίησης που μπαίνουν σε λειτουργία. Ενδεικτικό είναι ότι η αμερικανική υπηρεσία ενεργειακών πληροφοριών (ΕΙΑ) εκτιμά ότι το 2025 οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 19% και το 2026 κατά 15%.

Πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη που επιφέρει χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη, ακόμα και εν μέσω της προσπάθειας οριστικής απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο που αποφασίστηκε νωρίτερα φέτος με ορίζοντα το 2027.

Όπως είναι φυσικό, ρόλο στις εξελίξεις παίζει και ο γεωπολιτικός παράγοντας, που τουλάχιστον προς το παρόν προσφέρει μια σχετική ηρεμία στις αγορές. Η ανάπαυλα στη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία περιόρισαν σημαντικά τις ευκαιρίες για κερδοσκοπικά παιχνίδια με την τιμή του αερίου.