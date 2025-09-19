Συμβαίνει τώρα:
ΣΕΒΕ: Ο χάρτης των ελληνικών εξαγωγών 

Η φετινή έρευνα ανέδειξε σημαντικά ευρήματα για το επίπεδο της εξαγωγικής δραστηριότητας κάθε περιφέρειας, καταγράφοντας την ανάκαμψη που ακολούθησε την πτώση του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19
Παρουσίαση μελέτης ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων «Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια, 2020-2024»

Στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια» για το διάστημα 2020-2024 προχώρησε ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, συνεχίζοντας μια καθιερωμένη πλέον ετήσια πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση της μελέτης  ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η φετινή έρευνα ανέδειξε σημαντικά ευρήματα για το επίπεδο της εξαγωγικής δραστηριότητας κάθε περιφέρειας, καταγράφοντας την ανάκαμψη που ακολούθησε την πτώση του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας ΠΚΜ, Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς, ο οποίος στην τοποθέτησή του υπογράμμισε: «Η πρωτοβουλία αυτή μας δίνει μια σαφή εικόνα της πορείας και των προοπτικών των εξαγωγών μας, αναδεικνύοντας τη συμβολή κάθε Περιφέρειας στην εθνική ανάπτυξη. Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, οι επιχειρήσεις μας επέδειξαν ευελιξία, ανθεκτικότητα και δημιουργικότητα. Η χαρτογράφηση των εξαγωγών δεν είναι μόνο στατιστική αποτύπωση, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Ως Περιφέρεια, είμαστε σταθερά αρωγοί στις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς μας, ενισχύουμε τη δικτύωση, υποστηρίζουμε την καινοτομία και στοχεύουμε στο άνοιγμα νέων αγορών. Είμαι βέβαιος ότι τα συμπεράσματα της σημερινής παρουσίασης θα τροφοδοτήσουν πιο στοχευμένες πολιτικές εξωστρέφειας και θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.»

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης, ο οποίος τόνισε: «Για μία ακόμη φορά αναδεικνύεται το ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς οι Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου συγκεντρώνουν το 82% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Ο ΣΕΒΕ παραμένει ο μοναδικός φορέας που συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών για καθεμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Μέσα από τη μελέτη μας επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας σε επίπεδο κλάδου, να εξετάσουμε τις βασικές αγορές με τις οποίες συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις και να εντοπίσουμε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη αποτύπωση της εξωστρέφειας κάθε ελληνικής περιφέρειας, που λειτουργεί ως πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών ενίσχυσης της εξαγωγικής τους επίδοσης.»

Πριν από την επίδοση των €55,0 δισ. το 2022, οι ελληνικές εξαγωγές είχαν ήδη καταγράψει σημαντική αύξηση το 2021, φτάνοντας τα €39,7 δισ. από €29,3 δισ. το 2020 (+29,5% ή +€9,0 δισ.). Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση ανύψωσε την εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές αγαθών ως % ΑΕΠ) από 18,4% το 2020 σε 21,7% το 2021. Το 2023, οι εξαγωγές υποχώρησαν οριακά κατά 8,3% διαμορφούμενες στα €50,4 δισ., ενώ το 2024 συνέχισαν πτωτικά στα €49,3 δισ. (-2,2% σε σχέση με το 2023), με αποτέλεσμα η εξαγωγική επίδοση να περιοριστεί στο 22,4%. Η αξιακή μείωση οφείλεται στην πτώση των τιμών των πετρελαιοειδών και των commodities, καθώς διαφορετικά οι εξαγωγές σε όγκο ήταν υψηλότερες και η ποσοστιαία υποχώρηση οφείλεται τόσο στην προαναφερθείσα αξιακή συρρίκνωση, όσο και στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.

