SOS για επαγγελματίες και επιχειρήσεις: Λήγει η διορία για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια – Ποιοι θα είναι «παράνομοι» από αύριο

Τέλος χρόνου για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις της πρώτης ομάδας από σήμερα, 12.2.2026, καθώς κλείνει η προθεσμία που έχουν για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ με ποιον τρόπο θα εκδίδουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Από αύριο, 13.2.2026, όσα τιμολόγια εκδίδουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp δεν θα θεωρούνται νόμιμα, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ, εξομοιώνονται με μη έκδοση παραστατικού και συνεπάγονται πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ ανά στοιχείο που θα εντοπιστεί σε έλεγχο.

Η υποχρέωση αφορά την α’ περίοδο εφαρμογής και «πιάνει» περίπου 38.000 επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2023. Στο πεδίο μπαίνουν οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών, ενώ για πωλήσεις προς επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Για τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον λήπτη είναι υποχρεωτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, παράτυποι θεωρούνται από αύριο δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων.

Πρώτον, όσους δεν έχουν δηλώσει καθόλου λύση, είτε πάροχο είτε timologio είτε myDATAapp.

Δεύτερον, όσους χρησιμοποιούν ήδη λύση αλλά δεν την έχουν δηλώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει το βήμα της αποδοχής της δήλωσης μέσα από τις e-κοινοποιήσεις.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ στα τέλη Ιανουαρίου, μόλις 19.961 επιχειρήσεις, δηλαδή το 53% του συνόλου, είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ περίπου 18.000 δεν το είχαν κάνει. Στο «γκρίζο» αυτό κομμάτι, η ΑΑΔΕ είχε εντοπίσει και περίπου 3.300 επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούσαν λύση αλλά δεν την είχαν δηλώσει, ενώ για τις εκκρεμότητες αυτές είχε σταλεί, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, και σχετική ειδοποίηση.

Κρίσιμο σημείο είναι και το ποιος υποβάλλει τη δήλωση. Ο πάροχος έχει την πρωτεύουσα ευθύνη να υποβάλει τη «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», όμως η επιχείρηση πρέπει να ελέγξει αν έχει ανέβει σωστά και να την αποδεχθεί. Αν ο πάροχος δεν την υποβάλει εγκαίρως, η ευθύνη μεταφέρεται στην ίδια την επιχείρηση, η οποία οφείλει να την υποβάλει η ίδια.

Τέλος, το μεταβατικό διάστημα 2.2.2026 έως 31.3.2026, που προβλέφθηκε για σταδιακή προσαρμογή με παράλληλη χρήση συστημάτων δίνει χρόνο για την τεχνική μετάβαση, όχι όμως για να μείνουν οι δηλώσεις πίσω.