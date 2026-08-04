Ελλάδα

Φωτιά στη Μαγνησία στην περιοχή Άγιος Λαυρέντιος – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Στο έργο της κατάσβεσης ε[επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ,ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαυρέντιο στη Μαγνησία.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Μεσσηνία, λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Βόλου.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας .

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