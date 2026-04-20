Σούπερ μάρκετ: Στα «φθηνά» προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στρέφονται οι καταναλωτές – Στο 24,6% το μερίδιό τους

Σταθερή ανάπτυξη παρουσιάζει το οργανωμένο λιανεμπόριο (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ. σε Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη και Νησιά Ιουνίου & Αιγαίου) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ για την περίοδο 29 Δεκεμβρίου 2025 – 29 Μαρτίου 2026.

Η συνολική αγορά των FMCGs στο λιανεμπόριο τροφίμων κατέγραψε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 6,6%, με την ανάπτυξη να είναι κυρίως καθοδηγούμενη από τη ζήτηση, όπως αποτυπώνεται και στην παράλληλη αύξηση των πωλήσεων σε όγκο (+4,7%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τρόφιμα και ποτά αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το μισό της συνολικής αξίας των πωλήσεων των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων και καταγράφοντας αύξηση 7,4%. Σε αυτή την ανάπτυξη σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα μη αλκοολούχα ποτά/ροφήματα, τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και τα snacks.

Θετικά κινήθηκαν επίσης και οι λοιπές υπερκατηγορίες των FMCGs (Προσωπική Φροντίδα & Υγιεινή +3,8% & Φροντίδα Σπιτιού +3,2%), επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη δυναμική της αγοράς.

Σε επίπεδο καναλιών, τα hypermarkets παρουσίασαν ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς, στο +11,6%, ενώ γεωγραφικά, Κρήτη και Νησιά ξεχώρισαν με ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της χώρας, στο 9,6% & 8,6% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι online πωλήσεις συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στο οργανωμένο λιανεμπόριο, καταγράφοντας αύξηση 21,6% σε αξία, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των φυσικών καταστημάτων, που αναπτύχθηκαν με ρυθμό +7,8%. Το μερίδιο των online πωλήσεων στο σύνολο της αγοράς ανήλθε πλέον σε 3,4%, με ιδιαίτερα ισχυρή συνεισφορά σε κατηγορίες όπως προϊόντα καθαρισμού, βρεφικά και μη αλκοολούχα ποτά.

Το α’ τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίζεται επίσης από αύξηση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο έφτασε στο 24,6% της συνολικής αξίας πωλήσεων, την ώρα που η προωθητική ένταση συνεχίζει να υποχωρεί, φτάνοντας το ιστορικά χαμηλό ποσοστό της τάξης του 40% για τα επώνυμα FMCGs προϊόντα, αποτυπώνοντας την επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις στρατηγικές προωθήσεις των προμηθευτών του κλάδου.