Σπίτι μου 2: Στο 72% η απορρόφηση του προγράμματος – Πώς επηρεάστηκε η αγορά

Το 72% αγγίζει η απορροφητικότητα του προγράμματος «Σπίτι μου 2» για την απόκτηση ακινήτου για κατοικία με χαμηλότοκα δάνεια, για το οποίο η ζήτηση έχει «ενοχοποιηθεί» διότι είναι ένας από τους λόγους που συντηρούν ψηλά τις τιμές στα ακίνητα και ειδικά σε αυτά με τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου», του οποίου είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος, προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, έχει στόχο να διευκολύνει χαμηλόμισθα νοικοκυριά και ζευγάρια 25-50 ετών να αποκτήσουν ακίνητο για κατοικία αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν διευκολύνει τόσο τους αγοραστές όσο κυρίως τους πωλητές. Πρακτικά, «φουσκώνει» τις τιμές ειδικά για ακίνητα παλαιότερα και αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Αυτό ισχύει γιατί η Ελλάδα είναι από τις αγορές ακινήτων όπου παρατηρείται ανελαστική προσφορά στην αγορά κατοικίας.

Ποιοι μπήκαν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»

Στην πλευρά της ζήτησης το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (μέχρι 15.1.2026) που έχει στη διάθεσή του το NewIt, εμφανίζει απορροφητικότητα 71,87%.

Έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 11.611 δάνεια, με αξία 1,4 δισ. ευρώ και με την επιδότηση επιτοκίου να φτάνει τα 27 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις έγιναν κυρίως από ζευγάρια. Περίπου τα 6 στα 10 δάνεια (58,33%) έχουν πάει σε έγγαμους και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και τα υπόλοιπα σε άγαμους (34,45%) και μονογονεϊκές οικογένειες (7,22%).

Οι περισσότεροι (87,54%) έχουν ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 36.000 ευρώ ενώ πάνω από τους μισούς (58,57%) είναι όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ. Επίσης, παρατηρώντας τα στοιχεία ανά ηλικιακή κατηγορία διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, σε ποσοστό περίπου 43%, είναι 40-50 ετών. Οι κάτω των 30 είναι ένα ποσοστό γύρω στο 16%.

Στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» που είναι ακόμη ενεργό επιδοτείται κατά 50% το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου ενώ το ανώτατο ποσό αγοράς είναι τα 190.000 ευρώ για ακίνητο με αξία μέχρι 250.000 ευρώ, με μέγιστο πόσο χρηματοδότησης 90% και αφορά κατοικίες παλαιότερες από το 2007. Τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια έχουν χαλαρώσει σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα, το «Σπίτι μου 1» του οποίου ο προϋπολογισμός ήταν 1 δισ. ευρώ, δηλαδή 3 δισ. ευρώ συνολικά για τους δύο κύκλους.

Η προθεσμία για την υπαγωγή στο «Σπίτι μου 2» παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου 2026, ενώ για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 31 Αυγούστου 2026, με την εκταμίευση του δανείου να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Μετά την έγκριση της αίτησης, ο δανειολήπτης έχει 150 ημέρες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Οι τάσεις στην αγορά

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» που εγκαινιάστηκε αρχές του 2025 ενίσχυσε σημαντικά τη ζήτηση για ακίνητα έως 250.000 ευρώ ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω, ειδικά στην Αθήνα αλλά και σε τουριστικές περιοχές, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, έναντι αύξησης κατά 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η αύξηση των τιμών για τα παλαιά διαμερίσματα, ηλικίας άνω των 5 ετών, ήταν εντονότερη (7,7%) έναντι των νέων διαμερισμάτων (7,3%).