Στα 2-2,35 GW ο στόχος για τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα που θα λειτουργήσουν στη χώρα μας

Ανοικτό θέμα παραμένει το ακριβώς πόσα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα λειτουργήσουν στη χώρα μας στα πλαίσια του πρώτου κύματος επενδύσεων.

Να θυμίσουμε ότι πριν από ένα μήνα η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΝ έδωσε το πράσινο φως ώστε να δεσμευτεί ηλεκτρικός χώρος για συνολικά 2.350 MW. Πρόκειται για αριθμό μεγαλύτερο από τα 1,9 GW που προβλέπει για το 2030 το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Παράλληλα, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα επιμερίζονται σε επτά θαλάσσιες περιοχές.

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Συγκεκριμένα, βάσει της εισήγησης, 600 MW πιλοτικών έργων θα εγκατασταθούν στο Θρακικό Πέλαγος, 250 MW στην Κρήτη, 250 MW στις Κυκλάδες, 250 MW στις Κυκλάδες/Νότιο Ευβοϊκό, 500 MW στα Δωδεκάνησα, 300 MW στο Βόρειο Ευβοϊκό και 200 MW στον Πατραϊκό.

Πάντως, φαίνεται πως τα παραπάνω μεγαβάτ δεν είναι ακόμα οριστικά. Σε απάντησή του στη Βουλή το υπουργείο ανέφερε πρόσφατα ότι «η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών ενδέχεται να μην προχωρήσει σε πλήρη κλίμακα στις επιμέρους περιοχές». Πάντως, προσθέτει ότι η συνολική ισχύς των έργων δεν μπορεί να υπολείπεται των 2 GW. Έτσι, φτάνουμε σε ένα εύρος μεταξύ 2 και 2,35 GW, με το ακριβές μέγεθος να αποσαφηνίζεται αργότερα.

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, μετά την ίδρυση του SPV από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), αλλά και τον καθορισμό των όρων για τους διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν.

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Την ίδια στιγμή, το ΥΠΕΝ υπεραμύνεται της απόφασης να στραφεί η χώρα μας στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Όπως ανέφερε σχετικά, υφίσταται διαπιστωμένη ανάγκη για άμεση δέσμευση του απαιτούμενου ηλεκτρικού χώρου για την υποδοχή των μελλοντικών έργων ΥΑΠ, λόγω της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης για πρόσβαση στο δίκτυο από χερσαία έργα ΑΠΕ και τη συνακόλουθη ταχεία ανάλωση του διαθέσιμου περιθωρίου του δικτύου μεταφοράς.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο εκτιμά ότι ο μακρός χρόνος ωρίμανσης των εν λόγω επενδύσεων προϋποθέτει τη διασφάλιση της μελλοντικής πρόσβασης των έργων στο δίκτυο ήδη από το παρόν πρώιμο στάδιο.