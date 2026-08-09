Οι ψαράδες στρέφονται στον αλιευτικό τουρισμό για νέο εισόδημα

Μια νέα πηγή εισοδήματος για τους ψαράδες, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, επιχειρεί να δημιουργήσει ο αλιευτικός τουρισμός, συνδέοντας την καθημερινή ζωή στη θάλασσα με τον τουρισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντική εμπειρία του επισκέπτη.

Οι επαγγελματίες ψαράδες δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Αντίθετα, μπορούν να αξιοποιήσουν το σκάφος, την εμπειρία και τη γνώση τους για να προσφέρουν στους επισκέπτες μια διαφορετική εμπειρία τουρισμού, μέσα από πραγματικές θαλάσσιες εξορμήσεις και γνωριμία με την τοπική αλιευτική παράδοση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους ίδιους τους αλιείς, η δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένα λειτουργικά κόστη και σημαντικές πιέσεις.

Νέα ευκαιρία για τους επαγγελματίες αλιείς

«Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους επαγγελματίες αλιείς να ενισχύσουν το εισόδημά τους, να παραμείνουν στη θάλασσα και να μεταδώσουν την εμπειρία και την παράδοση στις επόμενες γενιές», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως σημείωσε, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την αυθεντική ελληνική αλιεία και τον πλούτο των ελληνικών θαλασσών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν το επάγγελμα του αλιέα.

Ποιοι μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχειρεί να στηρίξει την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού μέσω του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1 προβλέπεται χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ο αλιευτικός, ο βιωματικός και ο καταδυτικός τουρισμός.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι τόσο μεμονωμένοι επαγγελματίες αλιείς όσο και συνεταιρισμοί, μέσω των τοπικών προγραμμάτων Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), τα οποία υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Οι αλλαγές που πρέπει να κάνουν οι ψαράδες

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε ένα επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος να μπορεί να υποδέχεται επισκέπτες.

Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται εργασίες εκσυγχρονισμού και διαμόρφωσης του σκάφους, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, αναβάθμιση υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις προβολής και εξωστρέφειας, ώστε ο αλιευτικός τουρισμός να γίνει περισσότερο γνωστός και να συνδεθεί με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, η καθημερινή δραστηριότητα του επαγγελματία αλιέα μπορεί να μετατραπεί σε μια οργανωμένη τουριστική εμπειρία, χωρίς να χάνεται ο βασικός χαρακτήρας του επαγγέλματος.

Στο τραπέζι 16 εκατ. ευρώ για τα αλιευτικά σκάφη

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσκληση ύψους 16 εκατ. ευρώ μέσω του ΠΑΛΥΘ για επενδύσεις στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του στόλου, με υψηλά ποσοστά ενίσχυσης, αλλά και η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη θάλασσα.

Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, δημιουργώντας πιο σύγχρονα και ασφαλή σκάφη για τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες.

Το επόμενο βήμα για τον αλιευτικό τουρισμό

Το μεγάλο στοίχημα της νέας προγραμματικής περιόδου είναι να μετατρέψει τις μέχρι σήμερα πιλοτικές και τοπικές πρωτοβουλίες σε μια περισσότερο οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα.

Με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα μπορούν να γνωρίζουν αναλυτικά ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται, ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες και ποιοι είναι οι όροι για την ένταξή τους στα προγράμματα.

Η προοπτική δεν αφορά μόνο τη δημιουργία ενός επιπλέον εισοδήματος για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Για τις νησιωτικές και παράκτιες κοινωνίες, ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για να παραμείνει ενεργό ένα παραδοσιακό επάγγελμα, να δημιουργηθούν κίνητρα για τους νεότερους και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία.

Ταυτόχρονα, προσφέρει στο ελληνικό τουριστικό προϊόν μια διαφορετική εμπειρία, βασισμένη στην καθημερινότητα των ανθρώπων της θάλασσας, στην τοπική παράδοση και στην αυθεντικότητα.