Κοντογεώργης: Στη ΔΕΘ τα μέτρα για εισοδήματα και συνταξιούχους – «Δεν είναι παροχολογική»

Το κυβερνητικό «καλάθι» της ΔΕΘ, οι δυνατότητες του προϋπολογισμού, η ενίσχυση των εισοδημάτων και τα μέτρα για τους συνταξιούχους βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο ΕΡΤnews.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης ξεκαθάρισε ότι οι οριστικές αποφάσεις για τα μέτρα θα ληφθούν στο τέλος Αυγούστου και θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας και στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας.

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Τα μέτρα που έρχονται στη ΔΕΘ

O υφυπουργός σημειώσε ότι η φετινή ΔΕΘ αποτελεί «ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια».

Όπως είπε, η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και στόχος της κυβέρνησης είναι «αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία».

Οι τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερε, θα εξαρτηθούν από μια σειρά παραμέτρων, μεταξύ των οποίων ο δημοσιονομικός χώρος, οι υποχρεώσεις της χώρας, τα πλεονάσματα και η ρήτρα διαφυγής για ενεργειακούς λόγους.

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«Δεν είναι παροχολογική η φετινή ΔΕΘ»

Ο Θανάσης Κοντογεώργης χαρακτήρισε τη φετινή ΔΕΘ «προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

«Το τελευταίο διάστημα υπάρχει συνεχής αύξηση των εισοδημάτων που δεν «εισπράττεται» πλήρως από τους συμπολίτες μας γιατί υπάρχει ο βραχνάς της ακρίβειας», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια «ένα ανοιχτό και συνεχές μέτωπο για εμάς».

Στο επίκεντρο οι συνταξιούχοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στους συνταξιούχους και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από το 2019 και μετά.

Με αφορμή ερώτηση για τη 13η σύνταξη, αναφέρθηκε στις «σημαντικές, άδικες περικοπές την περίοδο των μνημονίων», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει σειρά μέτρων υπέρ των συνταξιούχων.

«Από το 2019 και μετά υπάρχει μια ειδική μέριμνα προς τους συνταξιούχους», ανέφερε.

Όπως υπενθύμισε, «δόθηκε το δικαίωμα της εργασίας (περίπου 400.000 συνταξιούχοι εργάζονται). Η εισφορά αλληλεγγύης μειώθηκε. Δόθηκαν πραγματικές αυξήσεις από το 2022 και μετά».

Ο Θανάσης Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι οι ανάγκες των συνταξιούχων είναι μεγαλύτερες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες κινήσεις θα πρέπει να κινούνται μέσα στις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στις «πραγματικές, ρεαλιστικές αυξήσεις», όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2027 και η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας.

«Το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται στην κοινωνία»

Ο υφυπουργός υποστήριξε τέλος ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με την επιστροφή μέρους του οφέλους της ανάπτυξης στην κοινωνία.

«Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές: Σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.

Οι τελικές αποφάσεις για το ύψος και το εύρος των μέτρων αναμένονται στο τέλος Αυγούστου, ενώ η παρουσίασή τους θα γίνει από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.