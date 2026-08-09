Deep Blue: Η θαλαμηγός του Κινέζου δισεκατομμυριούχου Ρίτσαρντ Λιου σε ελληνικά νερά

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές μηχανοκίνητες θαλαμηγούς στον κόσμο, η My Deep Blue, ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, αφού εμφανίστηκε σε Κεφαλονιά, Μάνη, Πόρο και Κάλυμνο.

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός που τελευταία εθεάθη στον Πόρο, έχει μήκος 134,2 μέτρα και συγκαταλέγεται στο 5% των μεγαλύτερων megayachts παγκοσμίως. Είναι, μάλιστα, ένα από τα μόλις 82 μηχανοκίνητα σκάφη διεθνώς που ξεπερνούν τα 100 μέτρα.

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Η Deep Blue κατασκευάστηκε από το γερμανικό ναυπηγείο Lürssen, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα διεθνώς στην κατασκευή custom superyachts, ενώ ο σχεδιασμός της συνδέεται με το βρετανικό Winch Design.

Η θαλαμηγός Deep Blue στην Ελλάδα

Η χωρητικότητά της ανέρχεται σε 9.079 GT, ενώ η αξία της εκτιμάται περίπου στα 450 εκατ. δολάρια, διαθέτει έξι καταστρώματα και είναι σχεδιασμένη με παροχές που παραπέμπουν σε πλωτό πολυτελές resort.

Η Deep Blue στα ελληνικά νερά

Η παρουσία του σκάφους σε διαφορετικούς ελληνικούς προορισμούς αναδεικνύει και την ελκυστικότητα της χώρας για την αγορά του ultra-luxury yachting.

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Στην Κάλυμνο, η άφιξή της Deep Blue τον Ιούλιο προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, με το σκάφος να αγκυροβολεί ανοιχτά του λιμανιού.

Ο CPT. Dr Γιώργος Βάλλης, που επιβεβαιώνει την παρουσία της Deep Blue στον Πόρο, επισημαίνει ότι αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της διεθνούς απήχησης που έχει η Ελλάδα στον χώρο του υψηλού yachting.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης

«Η παρουσία της υπερπολυτελούς θαλαμηγού Deep Blue στον Πόρο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στον παγκόσμιο χάρτη του υψηλού yachting», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, η επιλογή των ελληνικών νησιών από ιδιοκτήτες και επισκέπτες υπερπολυτελών σκαφών συνδέεται με τον συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ασφάλειας, πολιτισμού και φιλοξενίας.

Παράλληλα, όμως επισημαίνεται η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε σύγχρονες μαρίνες, λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προκειμένου η Ελλάδα να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του θαλάσσιου τουρισμού.

Ένα πλωτό resort 134 μέτρων

Η Deep Blue δεν είναι απλώς ένα μεγάλο yacht. Πρόκειται για ένα πλωτό συγκρότημα αναψυχής, σχεδιασμένο να προσφέρει στους επισκέπτες του παροχές αντίστοιχες ενός πολυτελούς resort.

Το σκάφος διαθέτει:

6 καταστρώματα

2 πισίνες, εκ των οποίων η μία είναι υπερχείλισης

Ελικοδρόμιο

Spa

Γυμναστήριο

Κινηματογραφική αίθουσα

Στις παροχές περιλαμβάνεται ακόμη ανοιχτό beach bar στο κατάστρωμα, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως και 24 επισκέπτες, με πλήρωμα που φτάνει τουλάχιστον τα 45 άτομα.

Η θαλαμηγός φέρει σημαία των Νήσων Κέιμαν και παραδόθηκε το 2026, αποτελώντας μία από τις πιο πρόσφατες και εντυπωσιακές προσθήκες στην παγκόσμια αγορά των megayachts.

Ο Ρίτσαρντ Λιου και η περιουσία των 6,4 δισ. δολαρίων

Το όνομα της Deep Blue έχει συνδεθεί από διεθνείς πηγές του κλάδου με τον Ρίτσαρτν Λιου, ιδρυτή και πρόεδρο της κινεζικής JD.com. Η σύνδεση με τον επιχειρηματία έχει αναφερθεί από εξειδικευμένες και διεθνείς πηγές, χωρίς να υπάρχει δημόσια επίσημη επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας από τον ίδιο.

Ο Ρίτσαρτν Λιου (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

Ο Λιου δημιούργησε την JD.com, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, και αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες επιχειρηματικές προσωπικότητες της χώρας.

Το Forbes αποτιμά την προσωπική του περιουσία σε περίπου 6,4 δισ. δολάρια, ενώ η προσωπική του θαλαμηγός εκτιμάται περίπου στα 450 εκατ. δολάρια. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός yacht αυτού του μεγέθους υπολογίζεται σε περίπου 45 εκατ. δολάρια.

Τα ποσά αυτά δείχνουν και την οικονομική διάσταση της αγοράς των ultra-luxury yachts, όπου η αγορά του σκάφους αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής επένδυσης. Η συντήρηση, το πλήρωμα, τα καύσιμα, οι υπηρεσίες και η λειτουργία ενός τέτοιου σκάφους δημιουργούν έναν ιδιαίτερα μεγάλο ετήσιο κύκλο δαπανών.

Από τη Deep Blue στα yachts των 14.500 δολαρίων

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Ρίτσαρντ Λιου είναι ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο του yachting δεν περιορίζεται σε ένα από τα ακριβότερα ιδιωτικά σκάφη στον κόσμο.

Ο Ρίτσαρντ Λιου στο NASDAQ (Photo by Andrew Burton/Getty Images)

Το 2026 ο ιδρυτής της JD.com ανακοίνωσε την Sea Expandary, μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια στον χώρο της κατασκευής σκαφών αναψυχής, στην οποία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 5 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 690-700 εκατ. δολάρια.

Το επιχειρηματικό μοντέλο έχει μια εντελώς διαφορετική στόχευση από αυτή της Deep Blue.

Η Sea Expandary φιλοδοξεί να αναπτύξει πιο προσιτά και περιβαλλοντικά φιλικά σκάφη, με τον Λιου να έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία yachts που θα μπορούν να διατίθενται γύρω στα 14.500 δολάρια.

Ο στόχος είναι η ιδιοκτησία ενός σκάφους αναψυχής να πάψει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των πολύ πλούσιων και να γίνει προσβάσιμη σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Η πορεία της Deep Blue στα ελληνικά νερά, από το Ιόνιο έως το Αιγαίο, δείχνει ότι οι προορισμοί της χώρας εξακολουθούν να βρίσκονται στο ραντάρ των ιδιοκτητών και των επισκεπτών των μεγαλύτερων yachts του κόσμου.