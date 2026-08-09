Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία – Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

«Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι χώρα που παράγει αποτελεσματικότερα, εξάγει περισσότερο, καινοτομεί με διάρκεια και δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες δουλειές», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, περιγράφοντας τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής για τη βιομηχανία και το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε στις 60.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στη βιομηχανία τα τελευταία πέντε χρόνια, στις παραγωγικές επενδύσεις άνω των 3,7 δισ. ευρώ, στη στήριξη της περιφέρειας, αλλά και στην προσπάθεια αναγέννησης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

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60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της βιομηχανίας στην απασχόληση, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν προστεθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας.

Όπως ανέφερε, οι θέσεις αυτές είναι καλύτερα αμειβόμενες, καθώς οι μέσες μικτές αποδοχές ανέρχονται σε περίπου 25.000 ευρώ ετησίως, έναντι περίπου 18.000 ευρώ στο σύνολο της οικονομίας.

Παράλληλα, συνέδεσε την ενίσχυση της βιομηχανίας με την ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες προοπτικές για τους νέους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

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Επενδύσεις άνω των 3,7 δισ. ευρώ

Στους βασικούς άξονες που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων άνω των 3,7 δισ. ευρώ μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

Παράλληλα, προβλέπεται κινητοποίηση περισσότερων από 700 εκατ. ευρώ έως το 2030 για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τους βιομηχανικούς λιμένες, τα μεταφορικά δίκτυα, την απλοποίηση των διαδικασιών και το νέο Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Στο επίκεντρο φάρμακα, τρόφιμα και μέταλλο

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε μια σειρά κλάδων στους οποίους ήδη καταγράφεται σημαντική παραγωγική δραστηριότητα.

Η προστιθέμενη αξία της ελληνικής βιομηχανίας έχει ξεπεράσει τα 32 δισ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων, στο αλουμίνιο, στις κρίσιμες πρώτες ύλες και στη ναυπηγική βιομηχανία.

Στη φαρμακοβιομηχανία, όπως σημειώθηκε, λειτουργούν 51 μονάδες και 31 εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, με περίπου 55.000 εργαζόμενους. Την τελευταία εξαετία έχουν προσελκύσει επενδύσεις περίπου 1,8 δισ. ευρώ.

850 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην περιφέρεια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και στη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων, καθώς όπως ανέφερε, το 95% των επιδοτήσεων για τη στήριξη των βιομηχανικών επενδύσεων, δηλαδή 850 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή, κατευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια και στους παραμεθόριους νομούς.

Στόχος είναι η δημιουργία επενδύσεων και θέσεων εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα, από τον Έβρο έως την Κρήτη, ώστε να περιοριστούν και οι περιφερειακές ανισότητες.

Νέο καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για την άμυνα

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την αμυντική βιομηχανία.

Το νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για την Άμυνα αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και έχει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Το ανώτατο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται φορολογικά κίνητρα και ταχεία αδειοδότηση.

Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από 31 Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Ο υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η αναγέννηση μιας σύγχρονης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Η Ελλάδα του 2030

Περιγράφοντας τον τελικό στόχο της στρατηγικής, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε μια Ελλάδα που θα παράγει περισσότερο, θα εξάγει περισσότερο και θα επενδύει στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Όπως σημείωσε η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο διεθνές περιβάλλον, στο οποίο η ενέργεια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι τεχνολογίες αιχμής αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ταύτισε την οικονομική πολιτική με την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της χώρας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, περισσότερων επενδύσεων και ισχυρότερων επιχειρήσεων.