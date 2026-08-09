Ελαιόλαδο: Κύμα ακρίβειας φέρνουν οι φυσικές καταστροφές

Νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο προμηνύει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη, καθώς οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές περιορίζουν τη φετινή παραγωγή και αυξάνουν τον κίνδυνο ανόδου των τιμών τους επόμενους μήνες

Το ελαιόλαδο δεν αποτελεί το μοναδικό προϊόν του οποίου η τιμή αναμένεται να ανέβει λόγω ξηρασίας και καύσωνα, καθώς σημαντικές απώλειες καταγράφονται και σε δημητριακά, λαχανικά και αμπελώνες, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα πίεση στις τιμές των τροφίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ελαιώνες σε Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, ενώ ακόμη και οι καλλιέργειες που δεν καταστράφηκαν αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας, της στάχτης, της κακής ποιότητας του αέρα και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εξάπλωση ασθενειών και εντόμων, περιορίζουν το μέγεθος του καρπού και απειλούν τη συνολική παραγωγή.

Η ΕΕ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για ηλίανθο (-7%), καλαμπόκι (-6%), πατάτες (-3%) και σόγια (-3%), στοιχείο που ενισχύει τον κίνδυνο ευρύτερων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και όχι μόνο στο ελαιόλαδο, όπως αναφέρει ανάλυση του Guardian.

Κρίσιμο μέγεθος η Ισπανία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό ελαιολάδου στην Ευρώπη, όπου η ξηρασία οδηγεί σε πρόωρη πτώση του καρπού από τα δέντρα. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο συνδυασμός μειωμένης παραγωγής και πρωιμότερης συγκομιδής μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες και να οδηγήσει σε νέα άνοδο των διεθνών τιμών μέσα στο φθινόπωρο και το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι οι διεθνείς τιμές του ελαιολάδου είχαν αποκλιμακωθεί μετά το ιστορικό ράλι των τελευταίων ετών, οι ενδείξεις για νέα υποχώρηση της παραγωγής αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες της αγοράς

Ενδεικτικά, στη Βρετανία η μέση τιμή ενός λίτρου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου παραμένει πάνω από τις 7 λίρες και έχει ήδη αρχίσει να καταγράφει νέα άνοδο.

Πέρα από το ελαιόλαδο, η ακραία ζέστη επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής. Στη Γαλλία, η ένωση παραγωγών Légumes de France κάνει λόγο για απώλειες χιλιάδων τόνων προϊόντων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με τις μεγαλύτερες ζημιές να καταγράφονται σε μαρούλια, καρότα, πράσα, σκόρδα και κρεμμύδια. Σε ορισμένες καλλιέργειες, η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί έως και κατά 50%.

Σημαντικές πιέσεις δέχεται και ο αμπελοοινικός κλάδος. Στην Καμπανία, το Μπορντό και τη Βουργουνδία οι υψηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ανάπτυξη των σταφυλιών, ενώ στην περιοχή της Καμπανίας ο τρύγος αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 15 Αυγούστου, σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι πριν από λίγες δεκαετίες. Οι αποδόσεις εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 10% χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι.

Το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι η παραγωγή σιτηρών για την περίοδο 2026-2027 θα μειωθεί σε λίγο πάνω από 18,5 εκατ. τόνους, από 24 εκατ. τόνους την προηγούμενη χρονιά, χωρίς να έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως οι επιπτώσεις των πυρκαγιών.

Παρά τις πιέσεις, ορισμένες χώρες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές. Η Ρουμανία ευνοήθηκε από τις αυξημένες βροχοπτώσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση περίπου 10% στην παραγωγή σκληρού σιταριού της Ιταλίας χάρη στις καλύτερες αποδόσεις.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κλάδου εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη οικονομική συνέπεια της φετινής κρίσης θα είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς οι ανάγκες για άρδευση, η κατανάλωση ενέργειας και οι απώλειες στις αποδόσεις επιβαρύνουν τους παραγωγούς. Το αυξημένο κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί σταδιακά στις τιμές των τροφίμων, διατηρώντας τις πληθωριστικές πιέσεις στον κλάδο των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων.