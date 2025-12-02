Στα ύψη οι τιμές στα μικρά ακίνητα: 4.000 ευρώ το τετραγωνικό για διαμέρισμα 80 τμ στα νότια πρόαστια

Όλο και πιο δύσκολη είναι η εξεύρεση μικρών ακινήτων είτε για αγορά είτε για ενοικίαση, καθώς έχει κάνει τα ακίνητα έως 80 τετραγωνικά μέτρα να αποτελούν είδος προς εξαφάνιση, επιτείνοντας τη στεγαστική κρίση.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι κατάσταση στα προάστια της Αθήνας. Στα Βριλήσσια διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα είναι μόλις 136, στην Κηφισιά 243 και στη Βούλα 409, ενώ ακίνητα προς ενοικίαση στον Γέρακα είναι λίγο πάνω από τα 110, στην Κηφισιά 222 και στο Περιστέρι σε 873.

«Αν κάποιος αναζητήσει ένα διαμερίσματα 60 – 70 τ.μ. στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, πρέπει να γνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα είναι μόλις μία στις 10 κατοικίες, είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση ενώ σε περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική», δήλωσε ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θέμης Μπάκας.

Απαγορευτικές τιμές

Ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιος τυχερός καταφέρει να βρει ατύχημα, οι τιμές είναι σχεδόν απαγορευτικές. Ενδεικτικά ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά στα νότια προάστια πωλείται πάνω από 320.000 ευρώ, ενώ στα δυτικά η τιμή ξεπερνάει τις 170.000.

Ανάλογη η κατάσταση και στα ενοίκια. Στα δυτικά προάστια το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. κυμαίνεται στα 700, ενώ στα νότια ξεπερνά τα 1.000 ευρώ

Η έλλειψη μικρών διαμερισμάτων στην Αττική είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.

«Μεγάλο μέρος της μικρής κατοικίας έχει στραφεί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και επενδυτική χρήση, ενώ η περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα δεν έχει ανανεώσει το οικιστικό απόθεμα», εξήγησε ο υπεύθυνος πωλήσεων του xe.gr, Πάνος Μπαλτάς.

Σχετική έρευνα της Prosperty επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η έλλειψη γης για μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις, η δυσκολία πρόσβασης σε ίδια κεφάλαια για αγορά ακινήτων από νέους και η αύξηση νέων ενοικιαστών λόγω δημογραφικών εξελίξεων και αλλαγής κουλτούρας επιτείνει το πρόβλημα.

«Δημογραφικές μεταβολές και κοινωνικές τάσεις εξηγούν τη στροφή προς τα μικρότερα διαμερίσματα. Επίσης από την επαφή που έχουμε ως Τράπεζα της Ελλάδος με την αγορά βλέπουμε ότι γίνονται επενδύσεις σε μικρού μεγέθους κατοικίες από επενδυτικά χαρτοφυλάκια», δήλωσε Λία Παπαπέτρου, διευθύντρια– σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος και καθηγήτρια Οικονομικών στο ΕΚΠΑ.

Με δεδομένες τις νέες αυτές συνθήκες στην αγορά ακινήτων ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή δέσμης μέτρων με στόχο την αύξηση της προσφοράς και τη μείωση του κόστους στέγασης.