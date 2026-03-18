«Στάσιμος» ο τζίρος των επιχειρήσεων: Οριακή μείωση 0,03% δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο

Οριακή μείωση 0,03% σημείωσε σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Ιανουάριο ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι τον Ιανουάριο φέτος ο τζίρος τους ανήλθε σε 28,662 δισ. ευρώ, έναντι των 28,669 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο 2025.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση (7,9%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (25,9%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού, είναι οι εξής:

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (36,7%)

Μεταποίηση (19,3%)

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (6%)

Μεταφορά και Αποθήκευση (5,8%)

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (5%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του νέου προσδιορισμού της έρευνας, ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που συστάθηκαν το 2024 ή το 2025 και παρουσίασαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, για τον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις που συστάθηκαν την ίδια περίοδο και κατέγραψαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 500 χιλ. ευρώ.