«Στεγνώνει» η ρευστότητα για τις μικρές επιχειρήσεις – 1 στις 4 έχει διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα

Ιδιαίτερα δύσκολη φαίνεται πως είναι η κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με το 22,9% από αυτές να έχει ρευστά διαθέσιμα μέχρι ένα μήνα ακόμα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Όπως υπογραμμίζει η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η κατάσταση είναι οριακή για τις μικρές επιχειρήσεις καθώς πέρα από το ότι 1 στις 4 ασφυκτιά με περιθώριο ενός μήνα, το 21,8% έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα.
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Η έρευνα καταγράφει ήπια υποχώρηση του οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 56,5 μονάδες από 59,2 το προηγούμενο εξάμηνο.
Η επιβάρυνση αυτή μετακυλίεται εν μέρει στις τιμές, καθώς το 40,3% των επιχειρήσεων προχώρησε σε ανατιμήσεις έναντι μόλις του 7,2% που μείωσε τιμές, ανατρέποντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διαδοχικών ανατιμήσεων των προηγούμενων πέντε εξαμήνων.
Το λειτουργικό κόστος παραμένει ο κυριότερος επιβαρυντικός παράγοντας, καθώς σε σύγκριση με το 2025 το 73,3% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, το 73,2% τα καύσιμα και το 77,5% τις πρώτες ύλες και προμήθειες που έχει ανάγκη, με τις μεσοσταθμικές αυξήσεις να προσδιορίζονται στο 26,03%, στο 27,75% και στο 24,75% αντίστοιχα.
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Η ρευστότητα συνεχίζει να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς το 48% των επιχειρήσεων δήλωσε περαιτέρω μείωση, έναντι μόλις του 16,4% που κατέγραψε βελτίωση.
Παρά τα αρνητικά ευρήματα, η απασχόληση επιδεικνύει ανθεκτικότητα, με οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (81,1%) να διατηρούν σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων τους και με θετικό ισοζύγιο ανάμεσα σε όσες αύξησαν (12,3%) και σε όσες μείωσαν (6,5%) το προσωπικό τους.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται σταθερά ανοδικά, καθώς περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (30,9%) εμφανίζουν μία ή περισσότερες καθυστερημένες υποχρεώσεις και το 13,3% συσσωρεύει τρεις ή περισσότερες, γεγονός που φανερώνει ότι οι βελτιώσεις αυτές παραμένουν εύθραυστες.