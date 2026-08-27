Κλιματικό Ταμείο: 4,8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για επίδομα θέρμανσης, νέα λεωφορεία, αντλίες θερμότητας και ανακαινίσεις

Η Κομισιόν ενέκρινε το Κοινωνικό Σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα, συνολικού ύψους 4,77 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση, αλλά και την «πράσινη» αναβάθμιση των μεταφορών.

Πρόκειται για το πέμπτο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Από το συνολικό ποσό, 3,57 δισ. ευρώ (75%) θα προέλθουν από την ΕΕ και 1,2 δισ. ευρώ (25%) από εθνικούς πόρους.

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Επίδομα θέρμανσης για έως 800.000 νοικοκυριά

Το ελληνικό σχέδιο καλύπτει την περίοδο 2026-2032 και προβλέπει παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής και μεταφορικής επιβάρυνσης.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται προσωρινό επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα μπορεί να στηρίζει έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά κάθε χρόνο, μετά την έναρξη εφαρμογής του ΣΕΔΕ2.

Επιπλέον, 226 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαμονής και την πρόσβαση 5.930 ευάλωτων φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση.

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Στήριξη 460.000 ευάλωτων νοικοκυριών

Συνολικά, αναμένεται να στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μέσω έως και 62.000 ανακαινίσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών, ενισχύοντας το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας.

Νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και κοινωνικό leasing

Στον τομέα των μεταφορών, περίπου 300.000 ευάλωτοι χρήστες αναμένεται να επωφεληθούν από την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Το σχέδιο προβλέπει περισσότερα από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, 22 επιπλέον συρμούς του μετρό της Αθήνας, νέες υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία σε απομακρυσμένες περιοχές και υποδομές φόρτισης.

Παράλληλα, μέσω συστήματος κοινωνικής μίσθωσης αυτοκινήτων (social leasing), περίπου 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο θα μπορούν να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα με προσιτό μηνιαίο κόστος.

Παρεμβάσεις για άτομα με αναπηρία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη.

Προβλέπονται περισσότερα από 12.000 μέσα μετακίνησης, όπως ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερ, ειδική υπηρεσία σχολικής μεταφοράς για μαθητές με αναπηρία, καθώς και έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς και 85 σταθμούς του μετρό.

820 εκατ. για μικρές επιχειρήσεις

Το σχέδιο προβλέπει επίσης στήριξη για 28.000 ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο τη μετάβασή τους σε καθαρότερα κτίρια και πιο βιώσιμες λύσεις μετακίνησης.

Από το συνολικό πρόγραμμα, 820 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη μείωση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους μέσω ενεργειακών αναβαθμίσεων και στοχευμένων επιδοτήσεων.

Πάνω από 86 δισ. σε όλη την Ευρώπη

Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα λειτουργήσει από το 2026 έως το 2032 και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 86,7 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα χρήματα θα κατευθυνθούν μεταξύ άλλων σε ενεργειακή απόδοση, ανακαινίσεις κτιρίων, καθαρή θέρμανση και ψύξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταφορές μηδενικών εκπομπών.

Η Ελλάδα θα μπορεί να ζητήσει την πρώτη πληρωμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου και επιτευχθούν τα προβλεπόμενα ορόσημα.

Μέχρι σήμερα, δέκα κράτη μέλη έχουν υποβάλει τα σχέδιά τους στην Επιτροπή. Μετά τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και τη Μάλτα, η Ελλάδα είναι η πέμπτη χώρα της ΕΕ της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε.