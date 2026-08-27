ΔΕΘ: «Κουμπαράς» λίγο πάνω από 1,3 δισ. ευρώ για νέα μέτρα – Στο τραπέζι και «άγνωστες» παρεμβάσεις

Λίγο πάνω από τη ζώνη των 1,3 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί το καθαρό ποσό για τα νέα μέτρα του 2027 που εξετάζονται ενόψει της ΔΕΘ.

Αυτό αναφέρουν στο newsit.gr πηγές του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), χωρίς προς το παρόν να έχει «κλείσει» το ύψος του πακέτου, καθώς η τελική συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, με το «μπαλάκι» να βρίσκεται στα χέρια του πρωθυπουργού.

Επισημαίνεται πως οι νεότερες πληροφορίες «μαρτυρούν» ήπια αύξηση σε σχέση με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για έναν δημοσιονομικό χώρο της τάξης του 1,2–1,3 δισ. ευρώ (εξαιρουμένων του «κουμπαρά» των ενεργειακών επενδύσεων καθώς και ήδη νομοθετημένων παρεμβάσεων) και αφορούν ένα πρόσθετο περιθώριο που δυνητικά θα είναι της τάξης των 100–200 εκατ. ευρώ, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει οριστική εκτίμηση.

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Το καθαρό ποσό για τα νέα μέτρα

Το ποσό αφορά αποκλειστικά τα νέα μέτρα που θα αποφασιστούν για το 2027. Δεν περιλαμβάνει τις επενδύσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν μέσω της ενεργειακής ρήτρας ούτε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα αποκτήσουν πρόσθετη δημοσιονομική επίπτωση την επόμενη χρονιά.

Αυτός ο διαχωρισμός είναι κρίσιμος για να μη γίνεται σύγχυση με υψηλότερους «λογαριασμούς», στους οποίους προστίθενται διαφορετικές κατηγορίες δαπανών, φοροελαφρύνσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Το νέο δημοσιονομικό περιθώριο που θα κατανεμηθεί μέσω των αποφάσεων της φετινής ΔΕΘ για το 2027 παραμένει συγκεκριμένο και οι παρεμβάσεις θα πρέπει να χωρέσουν μέσα σε αυτό.

Για τον ίδιο λόγο, τυχόν εφάπαξ ενισχύσεις που θα καταβληθούν μέσα στο 2026 δεν πρέπει να προστίθενται μηχανικά στο καθαρό πακέτο του 2027.

Τα μέτρα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

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Τα μέτρα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται υπάρχουν και μέτρα τα οποία «ξεφεύγουν» από όσα απασχολούν σήμερα τη δημόσια συζήτηση.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τόσο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όσο και άλλες κοινωνικές ομάδες ή διαφορετικά πεδία πολιτικής, χωρίς, ωστόσο, να θεωρείται δεδομένο ότι όλες οι προτάσεις θα φτάσουν στις τελικές ανακοινώσεις.

Πέραν των μέχρι τώρα ανακοινωμένων προτεραιοτήτων, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ευρύτερο μενού επιλογών και η τελική σύνθεση μπορεί να αλλάξει μέχρι τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ποιες παρεμβάσεις δρομολογούνται

Στα μέχρι τώρα γνωστά σενάρια περιλαμβάνονται διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, συζητούνται παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες, μεσαία τάξη και στεγαστικό.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η συζήτηση δεν περιορίζεται σε μία οριζόντια μείωση. Εξετάζονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού, όπως η αποσύνδεσή του από τον κατώτατο μισθό, η μικρότερη βαρύτητα του μισθολογικού κόστους, περισσότερες κοινωνικές ή γεωγραφικές εξαιρέσεις και απλούστερη διαδικασία αμφισβήτησης. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων από myDATA, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση, ώστε η συνεπής ψηφιακή εικόνα μιας επιχείρησης να μπορεί να περιορίζει την ανάγκη τεκμαρτού προσδιορισμού.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα άφηνε περισσότερη ρευστότητα ενώ για τις επιχειρήσεις εξετάζονται ακόμη η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα, η μεγαλύτερη περίοδος μεταφοράς φορολογικών ζημιών και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το βασικό ζήτημα είναι ποια από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από το 2027 και ποια θα απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε να μη δεσμευτεί από την πρώτη χρονιά το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χώρου.

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές, η μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027 έχει ενσωματωθεί στον πολυετή σχεδιασμό και αφορά την εργοδοτική πλευρά, επομένως δεν αποτελεί νέο μέτρο, αν και εξετάζεται η συνολική μείωση να φτάσει τη μία μονάδα, με το επιπλέον μισό να κατευθύνεται στους εργαζομένους.

Στο κοινωνικό σκέλος, ένα από τα σενάρια με μόνιμο δημοσιονομικό κόστος αφορά την ενίσχυση του επιδόματος παιδιού Α21. Περιλαμβάνεται αύξηση έως 30% στα βασικά ποσά, χωρίς μεταβολή των σημερινών εισοδηματικών ορίων, με ετήσια επιβάρυνση που εκτιμάται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, αν και το ύψος της αύξησης και η τελική περίμετρος των δικαιούχων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στη στέγαση και στον πρωτογενή τομέα εξετάζονται παρεμβάσεις που δεν επιβαρύνουν όλες με τον ίδιο τρόπο τον προϋπολογισμό. Ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», οι εγγυήσεις για στεγαστικά δάνεια ή τα χρηματοδοτικά εργαλεία για παραγωγούς μπορούν να κινητοποιήσουν σημαντικά ποσά, χωρίς αυτά να ταυτίζονται με άμεση κρατική δαπάνη.

Επομένως, το τελικό ύψος του πακέτου όπως και η οριστική κατανομή ανάμεσα σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες, θα κριθούν στις τελευταίες συζητήσεις του οικονομικού επιτελείου με τον πρωθυπουργό.