ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών, μειώθηκαν τα δάνεια

Θετικά ήταν τα νέα για την «τσέπη» των νοικοκυριών στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, καθώς οι καταθέσεις τους, μαζί με αυτές των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 240 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 992 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό υπόλοιπο τους διαμορφώθηκε στα 156,385 δισ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ μειώθηκε στο 3,9% από 4,3% τον προηγούμενο μήνα.

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Συνολικά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας μειώθηκε στο 3,4%, τον Ιούλιο του 2026, από 5,0% τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 9,0%, τον Ιούλιο του 2026, από 8,8% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση καταθέσεων γαι επιχειρήσεις

Η σχετική ενημέρωση της ΤτΕ αναφέρει πως μείωση κατά 2,25 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούλιο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 7.581 εκατ. ευρώ που είχαν παρουσιάσει τον Ιούνιο.

Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ( MXE) μειώθηκαν κατά 2,443 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 7,818 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 190 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 237 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

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Σημειώνεται πως ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,1% από 9,8% τον Ιούνιο.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1,795 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,235 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 7,1% από 13,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 757 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 748 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2,013 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 8,573 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,9% από 9,3% τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, μείωση της τάξης των 175 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 181 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από -1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση των δανείων

Συνολικά o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 6,8% από 7,7% τον Ιούνιο. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2,593 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,287 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη Γενική Κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2026, ήταν αρνητική κατά 1,367 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 213 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε στο -2,0% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.