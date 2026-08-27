Επενδύσεις 1,27 δισ. ευρώ σε επαγγελματικά ακίνητα στο α’ εξάμηνο

Στα 1,27 δισ. ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius, παρά το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η ελληνική αγορά διατηρεί την ελκυστικότητά της, με το ενδιαφέρον για επενδύσεις να επικεντρώνεται κυρίως σε ποιοτικά ακίνητα, σταθερές αποδόσεις και ισχυρούς μισθωτές.

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Στα 700 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις στο λιανεμπόριο

Το λιανεμπόριο συγκέντρωσε τη μερίδα του λέοντος, με επενδύσεις περίπου 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το μισό της συνολικής αγοράς.

Η μεγαλύτερη συναλλαγή ήταν η εξαγορά χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων της Prodea Investments από την Εθνική Τράπεζα, έναντι 510,7 εκατ. ευρώ.

Ισχυρό το ενδιαφέρον για ξενοδοχεία

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο κλάδος της φιλοξενίας, με επενδύσεις που πλησίασαν τα 300 εκατ. ευρώ.

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Η επίδοση επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την εταιρεία, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική τουριστική αγορά, τόσο από εγχώρια όσο και από διεθνή κεφάλαια.

140 εκατ. ευρώ σε γραφεία

Στα 140 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι επενδύσεις σε γραφεία, με ιδιώτες επενδυτές, family offices και εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα για ιδιόχρηση να πρωταγωνιστούν.

Μεταξύ των σημαντικών συναλλαγών ήταν η αγορά τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας από την Trastor ΑΕΕΑΠ έναντι 38,6 εκατ. ευρώ.

Περιορισμένη η προσφορά στα logistics

Οι επενδύσεις σε βιομηχανικά ακίνητα και logistics έφτασαν τα 90 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται περιορισμένη λόγω της έλλειψης ποιοτικών ακινήτων, την ώρα που η ζήτηση για σύγχρονες αποθήκες αυξάνεται λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ανάπτυξης των υπηρεσιών logistics.

Η Νίκη Σύμπουρα, Επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius στην Ελλάδα, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι καθώς η αγορά εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης, η έμφαση μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο σε σύγχρονα, βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις τόσο των χρηστών όσο και των επενδυτών.

«Η δημιουργία νέου ποιοτικού επενδυτικού προϊόντος και η υλοποίηση μεγάλων αναπτύξεων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της αγοράς τα επόμενα χρόνια», κατέληξε κλείνοντας.