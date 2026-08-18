Στενά Ορμούζ: Έχασε τη ζωή του ναυτικός του ελληνόκτητου Minoan Dignity – Η ανακοίνωση της Intercargo

Θλίψη στα ναυτιλιακά γραφεία προκάλεσε η είδηση του θανάτου ναυτικού που εργαζόταν στο ελληνόκτητο πλοίο «Minoan Dignity» σε επίθεση από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ.

Τη βαθιά της λύπη για το γεγονός εξέφρασε η διεθνής ένωση Intercargo, μετά την επίθεση που δέχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας ελληνόκτητο bulk carrier «Minoan Dignity», κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της 17ης Αυγούστου.

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Συγκεκριμένα, η Intercargo «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τις πληροφορίες ότι ένας ναυτικός στο υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο Minoan Dignity έχασε τη ζωή του, μετά την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, χθες, 17 Αυγούστου»

Παράλληλα, τα μέλη της διεθνούς ένωσης καλούν τις αντιμαχόμενες πλευρές στη Μέση Ανατολή «να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία των άμαχων ναυτικών και των εμπορικών πλοίων».

Η διεθνής ένωση επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη θέση της για το ότι «οι ναυτικοί είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο ή παράπλευρη απώλεια γεωπολιτικών συγκρούσεων»

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Υπενθυμίζεται πως το χτύπημα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου, όταν σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), το πλοίο δέχτηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια της διέλευσής του.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια εξερχόμενης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα μια απώλεια μέλους του πληρώματος. Στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του UKMTO».